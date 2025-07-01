Хакеры из Ирана грозят продать "гигабайты" писем Трампа и его окружения

В США заявили, что группа хакеров, известная как "Роберт", работает на Корпус стражей исламской революции Ирана.

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Связанные с Ираном хакеры пригрозили раскрыть электронные письма, украденные у окружения президента США Дональда Трампа. Ранее они уже распространяли предыдущую партию перед президентскими выборами в США 2024 года, пишет Reuters.

В онлайн-чатах с журналистами Reuters хакеры, выступающие под псевдонимом "Роберт", заявили, что у них есть около 100 гигабайт электронных писем с аккаунтов руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, адвоката Трампа Линдси Халлиган, советника Трампа Роджера Стоуна и Сторми Дэниелс, актрисы фильмов для взрослых, которой Трамп якобы платил за молчание.

"Роберт" поднял вопрос о возможности продажи материала, но в остальном не предоставил подробностей о своих планах. Хакеры не описали содержание писем.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди охарактеризовала вторжение как "бессовестную кибератаку".

Белый дом и ФБР отреагировали заявлением директора ФБР Кэша Пателя, который сказал: "Любой, кто связан с каким-либо нарушением национальной безопасности, будет полностью расследован и привлечен к ответственности по всей строгости закона".

Патель заявил, что "так называемая кибератака" — это "цифровая пропаганда" и "клеветническая кампания", призванная нанести ущерб президенту Трампу и дискредитировать достойных государственных служащих, которые "безупречно служат нашей стране".

Халлиган, Стоун и представитель Сторми Дэниелс не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию. Миссия Ирана при ООН также хранит молчание. Тегеран в прошлом отрицал совершение кибершпионажа.

Группа хакеров "Роберт" появилась в последние месяцы президентской кампании 2024 года в США, когда они заявили, что взломали учетные записи электронной почты нескольких союзников Трампа, включая Сьюзи Уайлз.

Затем хакеры разослали электронные письма журналистам.

Ранее агентство Reuters подтвердило подлинность некоторых из просочившихся материалов, включая электронное письмо, которое, по всей видимости, документировало финансовую договоренность между Трампом и юристами, представляющими бывшего кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего, ныне министра здравоохранения Трампа.

Другие материалы включали предвыборную коммуникацию Трампа о кандидатах на должности от Республиканской партии и обсуждение переговоров об урегулировании с Сторми Дэниелс. Но письма не оказали сильного влияния на исход президентской гонки, так как Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

Министерство юстиции США в обвинительном заключении от сентября 2024 года утверждало, что хакерской операцией "Роберта" руководили Стражи исламской революции Ирана . В разговорах с Reuters хакеры отказались комментировать это обвинение. А потом и вовсе заявили, что они "на пенсии".

Но после атак Израиля и США на ядерные объекты Ирана, "Роберт" возобновил свою деятельность.

Напомним, это не первая утечка из Белого дома после возвращения Дональда Трампа. В марте издание The Atlantic рассказало, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Волц случайно добавил журналиста в секретный чат в Signal, где обсуждалась операция в Йемене.

Ранее эксперты по кибербезопасности выявили колоссальную утечку, включающую 16 миллиардов раскрытых учетных данных, что делает ее одной из крупнейших в истории.