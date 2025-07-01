Хакери з Ірану погрожують продати "гігабайти" листів Трампа і його оточення

У США заявили, що група хакерів, відома як "Роберт", працює на Корпус вартових ісламської революції Ірану.

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Пов'язані з Іраном хакери пригрозили розкрити електронні листи, вкрадені в оточення президента США Дональда Трампа. Раніше вони вже поширювали попередню партію перед президентськими виборами у США 2024 року, пише Reuters.

В онлайн-чатах із журналістами Reuters хакери, які виступають під псевдонімом "Роберт", заявили, що мають близько 100 гігабайт електронних листів з акаунтів керівника апарату Білого дому С'юзі Вайлз, адвокатки Трампа Ліндсі Галліган, радника Трампа Роджера Стоуна та Стормі Деніелс, актриси фільмів для дорослих, якій Трамп нібито платив за мовчання.

"Роберт" порушив питання про можливість продажу матеріалу, але в іншому не надав подробиць про свої плани. Хакери не описали змісту листів.

Генеральний прокурор США Пем Бонді охарактеризувала вторгнення як "безсовісну кібератаку".

Білий дім і ФБР відреагували заявою директора ФБР Кеша Пателя, який сказав: "Будь-хто, хто пов'язаний з будь-яким порушенням національної безпеки, буде повністю розслідуваний і притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону".

Патель заявив, що "так звана кібератака" — це "цифрова пропаганда" і "наклепницька кампанія", покликана завдати шкоди президенту Трампу і дискредитувати гідних державних службовців, які "бездоганно служать нашій країні".

Галліган, Стоун і представник Стормі Деніелс не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію. Місія Ірану при ООН також зберігає мовчання. Тегеран у минулому заперечував вчинення кібершпіонажу.

Група хакерів "Роберт" з'явилася в останні місяці президентської кампанії 2024 року у США, коли вони заявили, що зламали облікові записи електронної пошти кількох союзників Трампа, включно зі Сьюзі Вайлз.

Потім хакери розіслали електронні листи журналістам.

Раніше агентство Reuters підтвердило справжність деяких із матеріалів, що просочилися, включно з електронним листом, який, вочевидь, документував фінансову домовленість між Трампом і юристами, що представляють колишнього кандидата в президенти Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, нині міністра охорони здоров'я Трампа.

Інші матеріали містили передвиборчу комунікацію Трампа про кандидатів на посади від Республіканської партії та обговорення переговорів про врегулювання зі Стормі Деніелс. Але листи не мали сильного впливу на результат президентських перегонів, оскільки Дональд Трамп повернувся в Білий дім.

Міністерство юстиції США в обвинувальному висновку від вересня 2024 року стверджувало, що хакерською операцією "Роберта" керували Вартові ісламської революції Ірану . У розмовах із Reuters хакери відмовилися коментувати це обвинувачення. А потім і зовсім заявили, що вони "на пенсії".

Але після атак Ізраїлю і США на ядерні об'єкти Ірану, "Роберт" відновив свою діяльність.

Нагадаємо, це не перший витік із Білого дому після повернення Дональда Трампа. У березні видання The Atlantic розповіло, що радник із національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Волц випадково додав журналіста до секретного чату в Signal, де обговорювали операцію в Ємені.

Раніше експерти з кібербезпеки виявили колосальний витік, що включає 16 мільярдів розкритих облікових даних, що робить його одним із найбільших в історії.