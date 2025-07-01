Невидимый убийца: ученые посчитали, сколько людей умирают от одиночества каждый час

Один из шести человек в мире страдает от одиночества, что оказывает существенное влияние на здоровье и благополучие, а также продолжительность жизни.

Related video

Одиночество связано с примерно 100 смертями каждый час — более 871 000 смертей в год, гласит отчет комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по социальным связям.

По мнению исследователей, крепкие социальные связи могут привести к улучшению здоровья и более долгой жизни, говорится в отчете.

ВОЗ определяет социальные связи как способы, которыми люди устанавливают связи и взаимодействуют с другими.

Одиночество же описывается как болезненное чувство, возникающее "из-за разрыва между желаемыми и фактическими социальными связями, в то время как социальная изоляция относится к объективному отсутствию достаточных социальных связей".

"В этот век, когда возможности для общения безграничны, все больше людей оказываются изолированными и одинокими. Помимо того, что это наносит ущерб отдельным людям, семьям и сообществам, если не обращать на это внимания, одиночество и социальная изоляция продолжат обходиться обществу в миллиарды долларов в плане здравоохранения, образования и занятости", – заявил доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ.

Обрывая социальные контакты, люди со временем впадают в депрессию Фото: Unsplash

Масштабы одиночества

Одиночество затрагивает людей всех возрастов, особенно молодежь и людей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода. От 17 до 21% людей в возрасте от 13 до 29 лет сообщили о чувстве одиночества, причем самые высокие показатели – среди подростков.

Около 24% людей в странах с низким уровнем дохода испытывают чувство одиночества, что в два раза больше, чем в странах с высоким уровнем дохода (около 11%).

"Даже в цифровом мире многие молодые люди чувствуют себя одинокими. Поскольку технологии меняют нашу жизнь, мы должны гарантировать, что они укрепляют, а не ослабляют, человеческие связи. Наш отчет показывает, что социальные связи должны быть интегрированы во все политики — от цифрового доступа до здравоохранения, образования и занятости", — сказала Чидо Мпемба, сопредседатель Комиссии ВОЗ по социальным связям и советник председателя Африканского союза.

Хотя данные о социальной изоляции более ограничены, по оценкам, она затрагивает до 1 из 3 пожилых людей и 1 из 4 подростков. Некоторые группы, такие как люди с ограниченными возможностями, беженцы или мигранты, представители ЛГБТК+, а также коренные народы и этнические меньшинства могут сталкиваться с дискриминацией или дополнительными барьерами, которые затрудняют социальные связи.

Причины одиночества

Причин одиночества и социальной изоляции немало. К ним относятся:

плохое здоровье;

низкий доход и образование;

проживание в одиночестве;

неадекватная общественная инфраструктура и государственная политика;

цифровые технологии.

Исследователи подчеркивают, что чрезмерное зависание в телефоне или компьютере, а также негативное онлайн-взаимодействие представляют большую угрозу для психического здоровья и благополучия молодых людей.

Одиночество только на первый взгляд кажется притягательным Фото: Pixabay

Риски, которые несет одиночество

Одиночество и социальная изоляция повышают риск инсульта, сердечных заболеваний, диабета, снижения когнитивных способностей и преждевременной смерти.

Они также влияют на психическое здоровье, поскольку одинокие люди в два раза чаще впадают в депрессию.

Одиночество также приводит к тревожности и мыслям о самоповреждении или самоубийстве.

Подростки, которые чувствовали себя одинокими, на 22% чаще получали более низкие оценки или квалификации. Взрослым, которые одиноки, может быть сложнее найти или сохранить работу, и со временем они могут зарабатывать меньше.

На уровне сообщества одиночество подрывает социальную сплоченность и обходится в миллиарды долларов в виде потери производительности и здравоохранения.

Сообщества с сильными социальными связями, как правило, более безопасны, здоровы и устойчивы, в том числе в ответ на стихийные бедствия.

Вивек Мурти, сопредседатель Комиссии ВОЗ по социальным связям и бывший главный хирург США, отметил, что преодоление одиночества – это задача не только близкого окружения таких людей, но и задача национального уровня.

Ранее Фокус писал, что вместо бедности и одиночества на воле пожилые японцы выбирают жизнь в тюрьме.

Мы также рассказывали, что самый очевидный способ борьбы с одиночеством не работает.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.