Невидимий убивця: учені порахували, скільки людей помирають від самотності щогодини

Одна з шести людей у світі страждає від самотності, що суттєво впливає на здоров'я і благополуччя, а також тривалість життя.

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Самотність пов'язана з приблизно 100 смертями щогодини — понад 871 000 смертей на рік, свідчить звіт комісії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із соціальних зв'язків.

На думку дослідників, міцні соціальні зв'язки можуть призвести до поліпшення здоров'я і більш довгого життя, йдеться у звіті.

ВООЗ визначає соціальні зв'язки як способи, якими люди встановлюють зв'язки та взаємодіють з іншими.

Самотність же описується як хворобливе відчуття, що виникає "через розрив між бажаними і фактичними соціальними зв'язками, тоді як соціальна ізоляція відноситься до об'єктивної відсутності достатніх соціальних зв'язків".

"У це століття, коли можливості для спілкування безмежні, дедалі більше людей опиняються ізольованими і самотніми. Крім того, що це завдає шкоди окремим людям, сім'ям і співтовариствам, якщо не звертати на це уваги, самотність і соціальна ізоляція й надалі будуть коштувати суспільству мільярди доларів у плані охорони здоров'я, освіти та зайнятості", — заявив доктор Тедрос Адханом Гебреєсус, Генеральний директор ВООЗ.

Обриваючи соціальні контакти, люди з часом впадають у депресію Фото: Unsplash

Масштаби самотності

Самотність зачіпає людей різного віку, особливо молодь і людей, які живуть у країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Від 17 до 21% людей віком від 13 до 29 років повідомили про почуття самотності, причому найвищі показники — серед підлітків.

Близько 24% людей у країнах із низьким рівнем доходу відчувають почуття самотності, що вдвічі більше, ніж у країнах із високим рівнем доходу (близько 11%).

"Навіть у цифровому світі багато молодих людей почуваються самотніми. Оскільки технології змінюють наше життя, ми повинні гарантувати, що вони зміцнюють, а не послаблюють, людські зв'язки. Наш звіт показує, що соціальні зв'язки мають бути інтегровані в усі політики — від цифрового доступу до охорони здоров'я, освіти та зайнятості", — сказала Чідо Мпемба, співголова Комісії ВООЗ із соціальних зв'язків і радниця голови Африканського союзу.

Хоча дані про соціальну ізоляцію більш обмежені, за оцінками, вона зачіпає до 1 з 3 літніх людей і 1 з 4 підлітків. Деякі групи, як-от люди з обмеженими можливостями, біженці або мігранти, представники ЛГБТК+, а також корінні народи та етнічні меншини можуть зіштовхуватися з дискримінацією або додатковими бар'єрами, що утруднюють соціальні зв'язки.

Причини самотності

Причин самотності та соціальної ізоляції чимало. До них належать:

погане здоров'я;

низький дохід і освіта;

проживання на самоті;

неадекватна суспільна інфраструктура та державна політика;

цифрові технології.

Дослідники наголошують, що надмірне зависання в телефоні або комп'ютері, а також негативна онлайн-взаємодія становлять велику загрозу для психічного здоров'я і благополуччя молодих людей.

Самотність тільки на перший погляд здається привабливою Фото: Pixabay

Ризики, які несе самотність

Самотність і соціальна ізоляція підвищують ризик інсульту, серцевих захворювань, діабету, зниження когнітивних здібностей і передчасної смерті.

Вони також впливають на психічне здоров'я, оскільки самотні люди вдвічі частіше впадають у депресію.

Самотність також призводить до тривожності та думок про самоушкодження або самогубство.

Підлітки, які почувалися самотніми, на 22% частіше отримували нижчі оцінки або кваліфікації. Дорослим, які самотні, може бути складніше знайти або зберегти роботу, і з часом вони можуть заробляти менше.

На рівні спільноти самотність підриває соціальну згуртованість й обходиться в мільярди доларів у вигляді втрати продуктивності та охорони здоров'я.

Спільноти із сильними соціальними зв'язками, як правило, безпечніші, здоровіші та стійкіші, зокрема у відповідь на стихійні лиха.

Вівек Мурті, співголова Комісії ВООЗ із соціальних зв'язків і колишній головний хірург США, наголосив, що подолання самотності — це завдання не лише близького оточення таких людей, а й завдання національного рівня.

Раніше Фокус писав, що замість бідності та самотності на волі літні японці обирають життя у в'язниці.

Ми також розповідали, що найочевидніший спосіб боротьби з самотністю не працює.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.