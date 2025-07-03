Технологичные наркоторговцы: Колумбия захватила первую беспилотную подлодку с антенной Starlink

Колумбийский флот захватил свою первую беспилотную наркосубмарину, оснащенную антенной Starlink, у побережья Карибского моря. Это пока самая технологичная подлодка наркоторговцев, которую обнаруживали в стране.

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Никаких наркотиков на подлодке обнаружено не было, но в Колумбии считают, что это был пробный запуск автоматизированной торговли кокаином, сообщили France 24.

Наркокартели теперь досталяют кокаин на беспилотных подводных лодках

Пилотируемые полупогружные аппараты, построенные на подпольных верфях в джунглях, на протяжении десятилетий использовались для переправки кокаина из Колумбии, крупнейшего в мире производителя кокаина, в Центральную Америку или Мексику.

Однако в последние годы они стали заплывать гораздо дальше, пересекая Атлантический и Тихий океаны.

Последняя находка, о которой сообщил адмирал Хуан Рикардо Росо, является первым зарегистрированным случаем обнаружения в водах Южной Америки беспилотной наркоподводной лодки.

В ВМС заявили, что судно принадлежит Gulf Clan, крупнейшей наркогруппировке Колумбии, и может перевозить 1,5 тонны кокаина за раз.

Это не первый случай использования антенны Starlink от Илона Маска в море наркоторговцами.

В ноябре 2024 года индийская полиция изъяла огромную партию метамфетамина стоимостью 4,25 миллиарда долларов на судне, дистанционно управляемом с помощью Starlink, вблизи отдаленных Андаманских и Никобарских островов.

В прошлом месяце Агентство ООН по наркотикам сообщило, что производство, изъятия и употребление кокаина в 2023 году достигли рекордных показателей.

В Колумбии производство достигло рекордных показателей, чему способствовал растущий мировой спрос.

Хуана Кабесас, научный сотрудник Колумбийского института исследований развития и мира, рассказала, что влиятельные наркокартели, действующие в Колумбии, идут в ногу со временем и наняли технических экспертов и инженеров для разработки беспилотной подводной лодки еще в 2017 году.

Наркокартели теперь досталяют кокаин подводных лодках Фото: Соцсети

Она отметила, что беспилотные суда затрудняют властям задачу по выявлению наркобаронов, стоящих за поставками.

В 2024 году в Атлантическом и Тихом океанах было перехвачено почти рекордное количество маломерных судов. В ноябре прошлого года на полупогружном аппарате, направлявшемся в далекую Австралию, было обнаружено пять тонн колумбийского кокаина.

Напомним, ранее известный блогер показал, как выглядит заброшенный наркосамолет Пабло Эскобара на полуострове Юкатан.

А исследователи рассказали, что реки и океаны Земли переполнены кокаином.