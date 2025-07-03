Технологічні наркоторговці: Колумбія захопила перший безпілотний підводний човен з антеною Starlink

Колумбійський флот захопив свою першу безпілотну наркосубмарину, оснащену антеною Starlink, біля узбережжя Карибського моря. Це поки що найбільш технологічний підводний човен наркоторговців, який виявляли в країні.

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Жодних наркотиків на підводному човні виявлено не було, але в Колумбії вважають, що це був пробний запуск автоматизованої торгівлі кокаїном, повідомили France 24.

Наркокартелі тепер дістають кокаїн на безпілотних підводних човнах

Пілотовані напівзаглибні апарати, побудовані на підпільних верфях у джунглях, упродовж десятиліть використовували для переправлення кокаїну з Колумбії, найбільшого у світі виробника кокаїну, у Центральну Америку або Мексику.

Однак останніми роками вони стали запливати набагато далі, перетинаючи Атлантичний і Тихий океани.

Остання знахідка, про яку повідомив адмірал Хуан Рікардо Росо, є першим зареєстрованим випадком виявлення у водах Південної Америки безпілотного наркопідводного човна.

У ВМС заявили, що судно належить Gulf Clan, найбільшому наркоугрупованню Колумбії, і може перевозити 1,5 тонни кокаїну за раз.

Це не перший випадок використання антени Starlink від Ілона Маска в морі наркоторговцями.

У листопаді 2024 року індійська поліція вилучила величезну партію метамфетаміну вартістю 4,25 мільярда доларів на судні, дистанційно керованому за допомогою Starlink, поблизу віддалених Андаманських і Нікобарських островів.

Минулого місяця Агентство ООН з наркотиків повідомило, що виробництво, вилучення і вживання кокаїну у 2023 році досягли рекордних показників.

У Колумбії виробництво досягло рекордних показників, чому сприяв зростаючий світовий попит.

Хуана Кабесас, науковий співробітник Колумбійського інституту досліджень розвитку і миру, розповіла, що впливові наркокартелі, які діють у Колумбії, йдуть у ногу з часом і найняли технічних експертів та інженерів для розробки безпілотного підводного човна ще у 2017 році.

Наркокартелі тепер дістають кокаїн на підводних човнах Фото: Соцсети

Вона зазначила, що безпілотні судна ускладнюють владі завдання з виявлення наркобаронів, які стоять за поставками.

У 2024 році в Атлантичному і Тихому океанах було перехоплено майже рекордну кількість маломірних суден. У листопаді минулого року на напівзанурювальному апараті, що прямував у далеку Австралію, було виявлено п'ять тонн колумбійського кокаїну.

Нагадаємо, раніше відомий блогер показав, який вигляд має покинутий нарколітак Пабло Ескобара на півострові Юкатан.

А дослідники розповіли, що річки й океани Землі переповнені кокаїном.