"Чудовищная ошибка": в РФ съезд КПРФ объявил доклад Хрущева о развенчании культа Сталина ошибочным

Кроме этого члены Компартии решили призвать президента РФ Владимира Путина "вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область".

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Коммунистическая партия РФ (КПРФ) на последнем съезде признала "ошибочным" доклад Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о развеивании культа личности Иосифа Сталина, который он сделал в феврале 1956 года. Об этом пишет российское медиа "Медуза".

Съезд КПРФ на днях состоялся в Московской области. В принятой резолюции говорится, что КПРФ считает "политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях", который тот сделал на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года, и что необходимо провести его оценку.

В частности, были сделаны выдержки из проекта резолюции КПРФ. Коммунисты считают, что в докладе Хрущева есть подтасованные факты и лживые обвинения в адрес И.В. Сталина, и что он искажает правду о его государственной и партийной деятельности".

Кроме этого члены Компартии решили призвать президента РФ Владимира Путина "вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область".

Заместитель председателя ЦК Дмитрий Новиков заявил, что партия намерена восстановить "полноту исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной мировой истории — Иосифа Виссарионовича Сталина".

Доклад Хрущева по развенчанию культа Сталина

"О культе личности и его последствиях" — доклад, зачитанный Первым секретарем Президиума ЦК КПСС Н. С. Хрущёвым на закрытом заседании XX съезда КПСС, который был проведён 25 февраля 1956 года.

В докладе был осужден культ личности Иосифа Сталина, массовый террор и преступления второй половины 1930-х — начала 1950-х, вина за которые была возложена на Сталина, а также была рассмотрена проблема реабилитации партийных и военных деятелей, которые были репрессированы при Сталине.

Речь была важным этапом Хрущевской оттепели.

Доклад получил название "тайного", поскольку был зачитан на закрытом заседании, а текст был обнародован лишь в 1989 году.

Напомним, что ранее сообщалось, что Путин скоро обгонит Сталина по продолжительности пребывания во главе России.