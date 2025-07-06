"Жахлива помилка": в РФ з'їзд КПРФ оголосив доповідь Хрущова про розвінчання культу Сталіна помилковим

Крім цього члени Компартії вирішили закликати президента РФ Володимира Путіна "повернути місту Волгограду та Волгоградській області їхні героїчні найменування Сталінград та Сталінградська область".

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Комуністична партія РФ (КПРФ) на останньому з'їзді визнала "помилковою" доповідь Генерального секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова про розвіяння культу особи Йосипа Сталіна, яку він зробив у лютому 1956 року. Про це пише російське медіа "Медуза".

З'їзд КПРФ днями відбувся в Московській області. У прийнятій резолюції йдеться про те, що КПРФ вважає "політично упередженою" доповідь Микити Хрущова "Про культ особистості та її наслідки", яку той зробив на закритому засіданні делегатів ХХ з'їзду КПРС 25 лютого 1956 року, і що необхідно провести її оцінку.

Зокрема, були зроблені витяги з проєкту резолюції КПРФ. Комуністи вважають, що в доповіді Хрущова є підтасовані факти та брехливі звинувачення на адресу І.В. Сталіна, і що вона спотворює правду про його державну та партійну діяльність".

Крім цього члени Компартії вирішили закликати президента РФ Володимира Путіна "повернути місту Волгограду та Волгоградській області їхні героїчні найменування Сталінград та Сталінградська область".

Заступник голови ЦК Дмитро Новіков заявив, що партія має намір відновити "повноту історичної справедливості щодо визначної постаті вітчизняної світової історії — Йосипа Віссаріоновича Сталіна".

Доповідь Хрущова щодо розвінчання культу Сталіна

"Про культ особи та його наслідки" — доповідь, зачитана Першим секретарем Президії ЦК КПРС М. С. Хрущовим на закритому засіданні XX з'їзду КПРС, який був проведений 25 лютого 1956 року.

В доповіді був засуджений культ особи Йосипа Сталіна, масовий терор та злочини другої половини 1930-х — початку 1950-х, провина за які була покладена на Сталіна, а також була розглянута проблема реабілітації партійних та військових діячів, які були репресовані при Сталіні.

Промова була важливим етапом Хрущовської відлиги.

Доповідь отримала назву "таємної", оскільки була зачитана на закритому засіданні, а текст був оприлюднений лише в 1989 році.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Путін скоро обжене Сталіна за тривалістю перебування на чолі Росії.