Мониторы пищали и мигали: медсестры вели прямой эфир в TikTok, пока пациенты подавали сигналы SOS

Медсестры начали прямой эфир во время ночной смены. Эфир длился 90 минут.

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В Германии в клинике Asklepios в Вайсенфельсе возник скандал. Оказалось, что во время рабочей смены медсестры вели стрим, игнорируя сигналы, которые подавали мониторы пациентов-сердечников. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Ночные медсестры в течение 90 минут общались с незнакомыми людьми в TikTok, вместо того чтобы заботиться о 29 пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

О прямом эфире медсестер клиники в TikTok стало известно после того, как его просмотрели граждане. Они отметили, что во время стрима отдельные мониторы подавали сигналы об изменениях состояния пациентов "пищали и мигали", но персонал не реагировал.

Один из пользователей TikTok спросил: "А вы вообще проверяете состояние пациентов?" Другой написал: "Монитор не пищит просто так. Привет из приемного покоя".

На комментарии в трансляции одна из медсестер только пожимает плечами, а потом раздраженно отвечает: "Отстань, чувак". Ее коллега тем временем советует ей вслух: "Просто перезапусти стрим — избавишься от зануд".

Отделение 7, которое попало в скандал, — это кардиологическое отделение клиники Asklepios в Вайсенфельсе. Когда о случае стало известно, руководство клиники отстранило обеих сотрудниц от работы. К счастью, во время сдерживания ни один из пациентов не пострадал.

Инцидент вызвал резкую критику из медицинского сообщества.

Отстраненная медсестра, которая со своего аккаунта проводила стрим, сейчас закрыла свой TikTok-профиль для публичного доступа. Давать комментарии относительно обвинений она отказалась.

Напомним, что в Турции 2 блогера после спора в Тикток устроили стрельбу в прямом эфире. Причиной конфликта стали "мужские проблемы", которые блогеры обсуждали накануне, и их мнения разделились.