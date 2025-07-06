Монітори пищали і миготіли: медсестри вели прямий ефір у TikTok, поки пацієнти подавали сигнали SOS

Медсестри розпочали прямий ефір під час нічної зміни. Ефір тривав 90 хвилин.

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У Німеччині у клініці Asklepios у Вайсенфельсі виник скандал. Виявилося, що під час робочої зміни медсестри вели стрим, ігноруючи сигнали, які подавали монітори пацієнтів-сердечників. Про це пише німецьке видання BILD.

Нічні медсестри протягом 90 хвилин спілкувалися з незнайомими людьми в TikTok, замість піклуватися про 29 пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Про прямий ефір медсестр клініки у TikTok стало відомо після того, як його переглянули громадяни. Вони зауважили, що під час стриму окремі монітори подавали сигнали про зміни стану пацієнтів "пищали і миготіли", але персонал не реагував.

Один з користувачів TikTok запитав: "А ви взагалі перевіряєте стан пацієнтів?" Інший написав: "Монітор не пищить просто так. Привіт із приймального спокою".

На коментарі в трансляції одна з медсестер тільки знизує плечима, а потім роздратовано відповідає: "Відчепись, чувак". Її колега тим часом радить їй уголос: "Просто перезапусти стрим — позбавишся зануд".

Відділення 7, яке потрапило у скандал, – це кардіологічне відділення клініки Asklepios у Вайсенфельсі. Коли про випадок стало відомо, керівництво клініки відсторонило обох співробітниць від роботи. На щастя, під час стриму жоден з пацієнтів не постраждав.

Інцидент викликав різку критику із медичної спільноти.

Відсторонена медсестра, яка зі свого акаунту проводила стрим, зараз закрила свій TikTok-профіль для публічного доступу. Давати коментарі щодо звинувачень вона відмовилася.

Нагадаємо, що у Туреччині 2 блогерки після суперечки в Тікток влаштували стрілянину в прямому ефірі. Причиною конфлікту стали "чоловічі проблеми", які блогерки обговорювали напередодні, і їхні думки розділилися.