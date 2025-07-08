Пожар на борту из кармана: одна из стран запретила прятать аккумуляторы в багаж

Правительство Японии ввело новые правила безопасности на борту самолетов после серии инцидентов с воспламенением портативных зарядных устройств во время полетов.

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Как пишет Kyodo со ссылкой на министерство транспорта, отныне пассажиров просят не хранить мобильные аккумуляторы в верхних отсеках для багажа. Их нужно держать рядом с собой — на коленях или в кармане сиденья. Это позволит быстро обнаружить возможные признаки перегрева или дыма.

"Ради безопасности мы хотели бы просить о понимании и сотрудничестве", — заявил один из сотрудников аэропорта Ханэда в Токио.

Согласно новым предписаниям, аккумуляторы емкостью более 160 ватт-часов запрещены к перевозке. В ручной клади разрешено иметь не более двух батарей емкостью от 100 до 160 Вт-ч, тогда как в зарегистрированном багаже их перевозить нельзя вообще.

Министерство транспорта Японии работает над реализацией новых мер совместно с отраслевыми объединениями, в частности Ассоциацией регулярных авиалиний Японии. Оповещение о новых правилах будут объявлять на борту до и после посадки.

Причиной изменений стали несколько недавних пожаров в самолетах. В апреле портативный аккумулятор загорелся на рейсе из Гонолулу, что привело к экстренной посадке в Токио. В январе из-за возгорания батареи был частично уничтожен самолет Air Busan в Южной Корее.

Как писал Фокус, в аэропорту Южной Кореи самолет загорелся перед взлетом, тогда были эвакуированы более 170 человек.