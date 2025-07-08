Пожежа на борту з кишені: одна з країн заборонила ховати акумулятори в багаж

Уряд Японії запровадив нові правила безпеки на борту літаків після серії інцидентів із займанням портативних зарядних пристроїв під час польотів.

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Як пише Kyodo з посиланням на міністерство транспорту, відтепер пасажирів просять не зберігати мобільні акумулятори у верхніх відсіках для багажу. Їх потрібно тримати поруч із собою – на колінах або в кишені сидіння. Це дозволить швидко виявити можливі ознаки перегріву або диму.

"Заради безпеки ми хотіли б просити про розуміння та співпрацю", — заявив один зі співробітників аеропорту Ханеда в Токіо.

Згідно з новими приписами, акумулятори ємністю понад 160 ват-годин заборонені до перевезення. У ручній поклажі дозволено мати не більше двох батарей ємністю від 100 до 160 Вт·год, тоді як у зареєстрованому багажі їх перевозити не можна взагалі.

Міністерство транспорту Японії працює над реалізацією нових заходів спільно з галузевими об’єднаннями, зокрема Асоціацією регулярних авіаліній Японії. Сповіщення про нові правила оголошуватимуть на борту до та після посадки.

Причиною змін стали кілька нещодавніх пожеж у літаках. У квітні портативний акумулятор загорівся на рейсі з Гонолулу, що призвело до екстреної посадки в Токіо. У січні через займання батареї був частково знищений літак Air Busan у Південній Кореї.

Як писав Фокус, в аеропорту Південної Кореї літак загорівся перед зльотом, тоді було евакуйовано понад 170 людей.