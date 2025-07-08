"Подрыв государственного строя": в РФ хотят сажать за празднование Ивана Купалы

В РПЦ заявили, что прыжки через костер и поиски цветка папоротника – это не просто фольклорная забава, а прямая угроза государственному строю России. Поэтому за празднование Ивана Купалы надо сажать, как за сектантство.

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В Русской православной церкви считают, что Ивана Купала – это возвращение к языческим традициям в день, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, а значит — он "подрывает основы государственности". Об этом заявил протоиерей Виталий Рыбаков, священник храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" из Рязанской области, пишет росСМИ "Абзац".

По его мнению, обряды так называемого дня Ивана Купалы необходимо законодательно запретить в России, а лиц, пропагандирующих этот праздник, судить по статье о создании секты.

За Ивана Купала в РФ теперь могут и посадить Фото: Getty Images

"Праздник Ивана Купалы не имеет ничего общего с корнями российской государственности. Было бы разумным запретить его. Стоит этот вопрос проработать законодательно. Необходимо привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует его", — сообщил священник Московского патриархата.

И привел в пример основателя "Церкви последнего завета" Сергея Торопа, которого посадили на 12 лет за создание секты. Священник считает, что тем же самым занимаются и россияне, когда прыгают через костер, пускают венки по реке и умываются утренней росой.

По словам священника, известные "традиции" праздника Ивана Купалы не имеют исторических оснований и никогда не были одобряемы в православном обществе.

Рыбаков заявил, что необходимо привлекать к ответственности тех, кто "пропагандирует" Ивана Купала.

"Также нужно обращать внимание на руководящих работников в регионе, кто на это смотрит сквозь пальцы и допускает это воздействие на молодое поколение, детей. Необходимо оградить общество от подобных агрессивных действий со стороны неоязычников", – сообщил член РПЦ.

Напомним, праздник Ивана Купала обычно приурочен к дню летнего солнцестояния. Хотя его православная церковь осуждала и критиковала, его продолжали праздновать в Украине, Беларуси и России. Историки полагают, что ранее в этот день приносили человеческие жертвы, которые потом стали заменять чучелами.

Ивана Купала празднуют с дохристианских времен

Ранее Фокус писал о том, как гадать на Ивана Купала, чтобы узнать свою судьбу.

А также о том, когда этот праздник отмечается в Украине. И как это языческое действо стали связывать с христианством.