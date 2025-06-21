Сегодня — день летнего солнцестояния 2025: что это значит и какое имеет значение для украинцев

День летнего солнцестояния 2025 — одно из важнейших астрономических событий года: оно ознаменует начало астрономического лета в Северном полушарии. Летнее солнцестояние приносит самый длинный день и самую короткую ночь в году. В самый длинный день лета, 21 июня, солнцестояние состоится в Украине в 05:42 по киевскому времени.

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День летнего солнцестояния имеет важное научное значение, а еще — культурное, особенно для украинцев. Фокус узнавал, что известно о самом длинном дне лета.

День летнего солнцестояния 2025: сколько будет длиться

21 июня 2025 года продолжительность дня будет составлять почти 17 часов — это делает его самым светлым днем этого года.

После 21 июня световой день будет постепенно сокращаться. Зато ночь будет становиться все длиннее — так будет продолжаться до дня зимнего солнцестояния, который состоится 21 декабря.

Летнее солнцестояние происходит на протяжении короткого промежутка времени. Поэтому этот день имеет другие названия — "середина лета", "первый день лета" или же просто "самый длинный день".

День летнего солнцестояния 2025: что это значит

С научной точки зрения, летнее солнцестояние — это момент, когда наклон оси вращения нашей планеты в направлении на Солнце приобретает наибольшее значение. Наклон составляет около 23,4° относительно орбиты вокруг Солнца.

Этот наклон отвечает в частности в науке за сезонные изменения, которые происходят на нашей планете. Пока Северное полушарие в этот момент максимально приближено к самой большой звезде, то Южное полушарие — наиболее удаленное. Соответственно в первом — наибольшее количество дневного света, в другом — самый короткий день года или начало астрономической зимы.

День летнего солнцестояния 2025: какое культурное значение для украинцев

Летнее солнцестояние в Украине связывают с празднованием Ивана Купала, хотя Солнце, с которым и имеет связь это действо, на самом деле не имеет фиксированного дня стояния.

В украинских традициях Купала стали связывать с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. Несмотря на то, что аутентичность и смыслы солнцеворота не сохранились в первоначальных традициях, Ивана Купала до сих пор играет для украинцев важную роль.

Отметим, что Ивана Купала — один из самых мистических праздников в украинской культуре. В 2025 году праздник Ивана Купала будут отмечать в ночь с 23 на 24 июня. Главные же обряды происходят в самую короткую ночь года — собственно, в день летнего солнцестояния.

Напомним, 13 июня Фокус рассказывал о Дне отца в Украине.