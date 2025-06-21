Сьогодні — день літнього сонцестояння 2025: що це означає та яке має значення для українців

День літнього сонцестояння 2025 — одна з найважливіших астрономічних подій року: вона ознаменує початок астрономічного літа у Північній півкулі. Літнє сонцестояння приносить найдовший день та найкоротшу ніч у році. У найдовший день літа, 21 червня, сонцестояння відбудеться в Україні об 05:42 за київським часом.

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День літнього сонцестояння має важливе наукове значення, а ще — культурне, особливо для українців. Фокус дізнавався, що відомо про найдовший день літа.

День літнього сонцестояння 2025: скільки буде тривати

21 червня 2025 року тривалість дня буде складати майже 17 годин — це робить його найсвітлішим днем цього року.

Після 21 червня світловий день буде поступово скорочуватися. Натомість ніч буде ставати все довшою — так буде тривати до дня зимового сонцестояння, що відбудеться 21 грудня.

Літнє сонцестояння відбувається упродовж короткого проміжку часу. Тому цей день має інші назви — "середина літа", "перший день літа" або ж просто "найдовший день".

День літнього сонцестояння 2025: що це означає

З наукового погляду, літнє сонцестояння — це момент, коли нахил осі обертання нашої планети у напрямку на Сонце набуває найбільшого значення. Нахил становить близько 23,4° відносно орбіти навколо Сонця.

Цей нахил відповідає зокрема в науці за сезонні зміни, які відбуваються на нашій планеті. Поки Північна півкуля у цей момент максимально наближена до найбільшої зірки, то Південна півкуля — найбільш віддалена. Відповідно у першій — найбільша кількість денного світла, в іншій — найкоротший день року або ж початок астрономічної зими.

День літнього сонцестояння 2025: яке культурне значення для українців

Літнє сонцестояння в Україні пов'язують зі святкуванням Івана Купала, хоч Сонце, з яким і має зв'язок це дійство, насправді не має фіксованого дня стояння.

В українських традиціях Купала стали пов'язувати з християнським святом Різдва Івана Предтечі. Попри те, що автентичність та сенси сонцевороту не збереглися у початкових традиціях, Івана Купала досі відіграє для українців важливу роль.

Зазначимо, що Івана Купала — одне з наймістичніших свят в українській культурі. У 2025 році свято Івана Купала відзначатимуть у ніч з 23 на 24 червня. Головні ж обряди відбуваються у найкоротшу ніч року — власне, у день літнього сонцестояння.

Нагадаємо, 13 червня Фокус розповідав про День батька в Україні.