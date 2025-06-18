Івана Купала не 7 липня: коли відзначати свято у 2025 році

Івана Купала – одне з наймістичніших традиційних свят української культури. Воно ґрунтується на багатьох дохристиянських віруваннях, магічних ритуалах й поклоніннях стихіям природи.

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Фокус розповідає про те, коли відзначають Івана Купала у 2025 році та які традиції свята.

Коли святкують Івана Купала у 2025 році

Раніше Івана Купала святкували в ніч із 6 на 7 липня, але тепер ця дата перенеслась на червень, оскільки УГКЦ та Православна церква перейшли на новоюліанський календар в 2023 році. У результаті переходу більшість свят змістились на 13 днів раніше.

У 2025 році свято Івана Купала святкуватимуть у ніч з 23 на 24 червня. Головні обряди, гуляння, плетіння вінків і стрибки через вогонь відбуватимуться в найкоротшу ніч року, близько до дня літнього сонцестояння, як і в давні часи.

Івана Купала: які традиції свята

Свято Івана Купала пов’язане з родючістю, очищенням, коханням і силою природи. Обряди, які в цей день проводили наші предки, мали забезпечити врожай, здоров’я та щасливу долю.

Найвідоміший обряд на Івана Купала — це стрибки через вогнище, які символізують очищення та перевірку сили кохання. Закохані, що тримаються за руки під час стрибка, мають бути нерозлучними — якщо руки розʼєднаються, вважається, що пара згодом розійдеться.

Зокрема, традиційно незаміжні дівчата плетуть віночки з польових квітів і трав, прикрашають їх стрічками й пускають по річці чи ставку. Вважається, що якщо вінок попливе — дівчина скоро вийде заміж, а якщо втоне – їй треба буде ще почекати.

На Івана Купала існує традиція плетіння віночків з польових квітів і трав Фото: Шо там

А наймістичнішим фрагментом на Івана Купала є пошук цвітучої папороті. Народ вірив, що папороть цвіте лише в цю ніч, а знайти її — означає здобути надприродну силу, щастя і кохання.

Існує легенда, що квітка папороті блимає в темряві, ніби іскра, але її охороняє нечиста сил, тому знайти її можуть лише найсміливіші.

Нагадаємо, нещодавно в Україні святкували День батька. Цьогоріч свято припало на 15 червня.

Фокус також писав, що в Україні змінили дату відзначення Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Раніше свято було 29 липня.