Скоро День батька: що можна подарувати татові та як привітати зі святом

Для України День батька — відносно нове свято, але у сім’ях поступово формуються власні традиції на цей день. Висловити свою любов до тата можна не лише теплими словами, але й невеличким символічним презентом.

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Вже цього тижня в Україні святкуватимуть День батька, це свято стало офіційним у 2019 році. Його відзначають у багатьох країнах, у цей день заведено проводити час з сім’єю та висловлювати татам свою подяку за турботу, підтримку, мудрість і силу. У тому, як виникло свято і який краще підготувати подарунок, розібрався Фокус.

Коли день батька 2025

Як пояснили в УНІАН, День батька в Україні відзначається у третю неділю червня — тоді, коли й міжнародний. Цього року свято припадає на 15 червня, тобто вже кінець цього тижня.

Міжнародний день батька також святкують у США, Канаді, Великій Британії, Франції та інших країнах. У BLIK передали, що ідея свята виникла у США на початку ХХ століття. Донька Сонорі Смарт Додд хотіла вшанувати ветерана Громадянської війни й батька-одинака.

День батька вперше відсвяткували у Вашингтоні ще в 1910 році, але американці офіційно його закріпили лише у 1972-му. З того часу свято перейняли багато країн світу, зокрема Нідерланди та Японія.

День батька — гарний привід провести час з родиною (ілюстративне фото) Фото: Freepik

День батька в Україні: традиції

Для України це свято ще відносно нове, тож традиції ще формуються, але серед популярних способів вшанувати тата у цей день — такі:

сімейна зустріч — спільний обід або вечеря, прогулянка або поїздка на природу;

привітання за допомогою листівки або у повідомленні;

тематичні флешмоби у дитсадках і школах;

пост у соцмережах з відповідними хештегами.

Ідеї привітань з Днем батька 2025

Для військового: Вітаю, любий тату, зі святом. Нехай ти далеко, але ми як ніколи відчуваємо, що ти — наша стіна й опора. Ти завжди будеш для мене прикладом сміливості та сили, але водночас безмежної любові й турботи в одній людині. Ми пишаємось тобою та чекаємо на довгоочікувану зустріч, обіймаю!

З побажаннями: Тату, вітаю з Днем батька! Бажаю тобі міцного здоров’я — як фізичного, так і душевного. Нехай у серці буде спокій, а у думках — жодної плутанини. Також бажаю, щоб оточення цінувало тебе майже так, як цінуємо ми, а життя тішило лише приємними сюрпризами. Люблю тебе!

Більш сентиментальне: У День батька я згадую твої сильні руки, які підхоплювали щоразу, коли дитиною я збирався впасти. Дивовижно, але минули роки, а це відчуття не зникло. Я знаю, що ти завжди поруч і готовий спіймати, але так само поруч тепер і я! Ти показав мені, що таке — справжній чоловік, і я завжди хотів бути схожим на тебе. Бажаю тобі, щоб ніколи не доводилось падати, але тебе завжди оточували люди, готові підхопити!

З подяками: Любий батьку, сьогодні — твій день! Я хочу подякувати тобі за все, що ти для мене робив і міг вважати непомітним: за підтримку, за впевненість у мені, за допомогу з уроками, за веселі вихідні й поїздки на канікулах, за спільні перегляди кіно (нехай у нас різні смаки, але було круто) і просто — за щасливе дитинство! Я знаю, не кожному так щастить, як мені пощастило з тобою. І я це ціную. Дякую!

З гумором: Ти знав, що сьогодні — День батька? Саме час нагадати, що я завдячую тобі за щонайменше половину пригод свого дитинства! Бо ти, такий сильний і хоробрий, надихав розбивати коліна й заробляти нові синці, але наполегливо опановувати той велосипед та забиратись ще вище на дерева. Здається, трохи хуліганства залишається в мені досі, хоча коліна я (на щастя) не б’ю. Дякую тобі за приклад, за турботу і виховання (якщо вийшло не так, як ти хотів, не вини себе). Бажаю ще більше терпіння та ще більш сталевих нервів, а також не втрачати почуття гумору. Обіймаю!

У День батька люди згадують дитинство та дякують татам за спогади Фото: Shutterstock

Фокус радить додати у привітання чогось особистого зі спогадів або сімейної історії, щоб зробити його більш індивідуальним.

День батька в Україні: ідеї подарунків

З дешевих презентів слід розглянути такі варіанти:

намальована власноруч листівка (або щось інше, зроблене власними руками);

символічне фото у рамці;

сертифікат на обійми або "день без турбот" для тата;

добірка спогадів у вигляді оформленого фотоальбому, змонтованого відео або коробки з пам’ятними штуками.

Також у цей день, за даними ТСН, часто дарують:

книжки (важливо розуміти вподобання батька);

електроніку (наприклад, фітнес-годинник або нові навушники);

спортивні товари;

персоналізовані речі (ручка з гравіюванням, чашка з вигадливим написом або футболка з сімейним фото тощо);

сертифікати або квитки (наприклад, у спа, на цікавий майстер-клас, на стадіон на спортивну гру або у театр);

шкіряні вироби (якісний гаманець або стильний ремінь з натуральної шкіри тощо).

Ще деякі ідеї опублікували в "РБК-Україна":

набір для барбекю;

електробритва або тример;

термочашка;

набір для догляду за бородою;

абонемент у тренажерний зал або басейн;

компактний набір інструментів;

планер.

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