Скоро День батька: що можна подарувати татові та як привітати зі святом
Для України День батька — відносно нове свято, але у сім’ях поступово формуються власні традиції на цей день. Висловити свою любов до тата можна не лише теплими словами, але й невеличким символічним презентом.
Вже цього тижня в Україні святкуватимуть День батька, це свято стало офіційним у 2019 році. Його відзначають у багатьох країнах, у цей день заведено проводити час з сім’єю та висловлювати татам свою подяку за турботу, підтримку, мудрість і силу. У тому, як виникло свято і який краще підготувати подарунок, розібрався Фокус.
Коли день батька 2025
Як пояснили в УНІАН, День батька в Україні відзначається у третю неділю червня — тоді, коли й міжнародний. Цього року свято припадає на 15 червня, тобто вже кінець цього тижня.
Міжнародний день батька також святкують у США, Канаді, Великій Британії, Франції та інших країнах. У BLIK передали, що ідея свята виникла у США на початку ХХ століття. Донька Сонорі Смарт Додд хотіла вшанувати ветерана Громадянської війни й батька-одинака.
День батька вперше відсвяткували у Вашингтоні ще в 1910 році, але американці офіційно його закріпили лише у 1972-му. З того часу свято перейняли багато країн світу, зокрема Нідерланди та Японія.
День батька в Україні: традиції
Для України це свято ще відносно нове, тож традиції ще формуються, але серед популярних способів вшанувати тата у цей день — такі:
- сімейна зустріч — спільний обід або вечеря, прогулянка або поїздка на природу;
- привітання за допомогою листівки або у повідомленні;
- тематичні флешмоби у дитсадках і школах;
- пост у соцмережах з відповідними хештегами.
Ідеї привітань з Днем батька 2025
Для військового: Вітаю, любий тату, зі святом. Нехай ти далеко, але ми як ніколи відчуваємо, що ти — наша стіна й опора. Ти завжди будеш для мене прикладом сміливості та сили, але водночас безмежної любові й турботи в одній людині. Ми пишаємось тобою та чекаємо на довгоочікувану зустріч, обіймаю!
З побажаннями: Тату, вітаю з Днем батька! Бажаю тобі міцного здоров’я — як фізичного, так і душевного. Нехай у серці буде спокій, а у думках — жодної плутанини. Також бажаю, щоб оточення цінувало тебе майже так, як цінуємо ми, а життя тішило лише приємними сюрпризами. Люблю тебе!
Більш сентиментальне: У День батька я згадую твої сильні руки, які підхоплювали щоразу, коли дитиною я збирався впасти. Дивовижно, але минули роки, а це відчуття не зникло. Я знаю, що ти завжди поруч і готовий спіймати, але так само поруч тепер і я! Ти показав мені, що таке — справжній чоловік, і я завжди хотів бути схожим на тебе. Бажаю тобі, щоб ніколи не доводилось падати, але тебе завжди оточували люди, готові підхопити!
З подяками: Любий батьку, сьогодні — твій день! Я хочу подякувати тобі за все, що ти для мене робив і міг вважати непомітним: за підтримку, за впевненість у мені, за допомогу з уроками, за веселі вихідні й поїздки на канікулах, за спільні перегляди кіно (нехай у нас різні смаки, але було круто) і просто — за щасливе дитинство! Я знаю, не кожному так щастить, як мені пощастило з тобою. І я це ціную. Дякую!
З гумором: Ти знав, що сьогодні — День батька? Саме час нагадати, що я завдячую тобі за щонайменше половину пригод свого дитинства! Бо ти, такий сильний і хоробрий, надихав розбивати коліна й заробляти нові синці, але наполегливо опановувати той велосипед та забиратись ще вище на дерева. Здається, трохи хуліганства залишається в мені досі, хоча коліна я (на щастя) не б’ю. Дякую тобі за приклад, за турботу і виховання (якщо вийшло не так, як ти хотів, не вини себе). Бажаю ще більше терпіння та ще більш сталевих нервів, а також не втрачати почуття гумору. Обіймаю!
Фокус радить додати у привітання чогось особистого зі спогадів або сімейної історії, щоб зробити його більш індивідуальним.
День батька в Україні: ідеї подарунків
З дешевих презентів слід розглянути такі варіанти:
- намальована власноруч листівка (або щось інше, зроблене власними руками);
- символічне фото у рамці;
- сертифікат на обійми або "день без турбот" для тата;
- добірка спогадів у вигляді оформленого фотоальбому, змонтованого відео або коробки з пам’ятними штуками.
Також у цей день, за даними ТСН, часто дарують:
- книжки (важливо розуміти вподобання батька);
- електроніку (наприклад, фітнес-годинник або нові навушники);
- спортивні товари;
- персоналізовані речі (ручка з гравіюванням, чашка з вигадливим написом або футболка з сімейним фото тощо);
- сертифікати або квитки (наприклад, у спа, на цікавий майстер-клас, на стадіон на спортивну гру або у театр);
- шкіряні вироби (якісний гаманець або стильний ремінь з натуральної шкіри тощо).
Ще деякі ідеї опублікували в "РБК-Україна":
- набір для барбекю;
- електробритва або тример;
- термочашка;
- набір для догляду за бородою;
- абонемент у тренажерний зал або басейн;
- компактний набір інструментів;
- планер.
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