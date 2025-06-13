Скоро День отца: что можно подарить папе и как поздравить с праздником

Для Украины День отца — относительно новый праздник, но в семьях постепенно формируются собственные традиции на этот день. Выразить свою любовь к папе можно не только теплыми словами, но и небольшим символическим презентом.

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Уже на этой неделе в Украине будут праздновать День отца, этот праздник стал официальным в 2019 году. Его отмечают во многих странах, в этот день принято проводить время с семьей и выражать папам свою благодарность за заботу, поддержку, мудрость и силу. В том, как возник праздник и какой лучше подготовить подарок, разобрался Фокус.

Когда день отца 2025

Как пояснили в УНИАН, День отца в Украине отмечается в третье воскресенье июня — тогда, когда и международный. В этом году праздник приходится на 15 июня, то есть уже конец этой недели.

Международный день отца также празднуют в США, Канаде, Великобритании, Франции и других странах. В BLIK передали, что идея праздника возникла в США в начале ХХ века. Дочь Сонори Смарт Додд хотела почтить ветерана Гражданской войны и отца-одиночку.

День отца впервые отпраздновали в Вашингтоне еще в 1910 году, но американцы официально его закрепили только в 1972-м. С тех пор праздник переняли многие страны мира, в том числе Нидерланды и Япония.

День отца — хороший повод провести время с семьей (иллюстративное фото) Фото: Freepik

День отца в Украине: традиции

Для Украины этот праздник еще относительно новый, поэтому традиции еще формируются, но среди популярных способов почтить папу в этот день — такие:

семейная встреча — совместный обед или ужин, прогулка или поездка на природу;

поздравления с помощью открытки или в сообщении;

тематические флешмобы в детсадах и школах;

пост в соцсетях с соответствующими хэштегами.

Идеи поздравлений с Днем отца 2025

Для военного: Поздравляю, дорогой папа, с праздником. Пусть ты далеко, но мы как никогда чувствуем, что ты — наша стена и опора. Ты всегда будешь для меня примером смелости и силы, но одновременно безграничной любви и заботы в одном человеке. Мы гордимся тобой и ждем долгожданной встречи, обнимаю!

С пожеланиями: Папа, поздравляю с Днем отца! Желаю тебе крепкого здоровья — как физического, так и душевного. Пусть в сердце будет покой, а в мыслях — никакой путаницы. Также желаю, чтобы окружение ценило тебя почти так, как ценим мы, а жизнь радовала только приятными сюрпризами. Люблю тебя!

Более сентиментальное: В День отца я вспоминаю твои сильные руки, которые подхватывали всякий раз, когда ребенком я собирался упасть. Удивительно, но прошли годы, а это ощущение не исчезло. Я знаю, что ты всегда рядом и готов поймать, но так же рядом теперь и я! Ты показал мне, что такое — настоящий мужчина, и я всегда хотел быть похожим на тебя. Желаю тебе, чтобы никогда не приходилось падать, но тебя всегда окружали люди, готовые подхватить!

С благодарностями: Дорогой отец, сегодня — твой день! Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты для меня делал и мог считать незаметным: за поддержку, за уверенность во мне, за помощь с уроками, за веселые выходные и поездки на каникулах, за совместные просмотры кино (пусть у нас разные вкусы, но было круто) и просто — за счастливое детство! Я знаю, не каждому так везет, как мне повезло с тобой. И я это ценю. Спасибо!

С юмором: Ты знал, что сегодня — День отца? Самое время напомнить, что я обязан тебе за как минимум половину приключений своего детства! Потому что ты, такой сильный и храбрый, вдохновлял разбивать колени и зарабатывать новые синяки, но настойчиво осваивать тот велосипед и забираться еще выше на деревья. Кажется, немного хулиганства остается во мне до сих пор, хотя колени я (к счастью) не бью. Спасибо тебе за пример, за заботу и воспитание (если получилось не так, как ты хотел, не вини себя). Желаю еще больше терпения и еще более стальных нервов, а также не терять чувство юмора. Обнимаю!

В День отца люди вспоминают детство и благодарят пап за воспоминания Фото: Shutterstock

Фокус советует добавить в поздравление чего-то личного из воспоминаний или семейной истории, чтобы сделать его более индивидуальным.

День отца в Украине: идеи подарков

Из дешевых презентов следует рассмотреть такие варианты:

нарисованная собственноручно открытка (или что-то другое, сделанное собственными руками);

символическое фото в рамке;

сертификат на объятия или "день без забот" для папы;

подборка воспоминаний в виде оформленного фотоальбома, смонтированного видео или коробки с памятными штуками.

Также в этот день, по данным ТСН, часто дарят:

книги (важно понимать предпочтения родителя);

электронику (например, фитнес-часы или новые наушники);

спортивные товары;

персонализированные вещи (ручка с гравировкой, чашка с причудливой надписью или футболка с семейным фото и т.д.);

сертификаты или билеты (например, в спа, на интересный мастер-класс, на стадион на спортивную игру или в театр);

кожаные изделия (качественный кошелек или стильный ремень из натуральной кожи и т.д.).

Еще некоторые идеи опубликовали в "РБК-Украина":

набор для барбекю;

электробритва или триммер;

термочашка;

набор для ухода за бородой;

абонемент в тренажерный зал или бассейн;

компактный набор инструментов;

планер.

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