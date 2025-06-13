Охота на рыбу-великана: топ-места в Украине для ловли сома и карася

В украинских реках и прудах скрываются настоящие гиганты, которые испытают выдержку даже опытных рыбаков. Вместе с экоэкспертом Андреем Нелипой Фокус узнал, где охотиться на самых больших сомов, почему карась — мастер камуфляжа, и какие водоемы считаются самыми перспективными для большого улова.

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Знали ли вы, что в украинских реках водятся настоящие гиганты, способные напугать даже водолаза? А в заросших прудах притаились осторожные, но многочисленные караси, которые испытают терпение любого рыбака?

Вместе с Андреем Нелипой, президентом ОО "Громада рыбаков Украины", Фокус отправляется в экспедицию по украинским водоёмам — от глубоких ям Днепра до туманных заводей Западного Буга — чтобы узнать, где именно прячутся рыбные трофеи и как их поймать.

Глубины, хранящие легенды: где искать сома

Улов мечты для многих рыбаков — это сом. Настоящий трофей, которого можно ждать всю ночь, ради которого иногда спускаются под воду с эхолотами и не один день изучают рельеф дна. Этот ночной охотник способен вырасти до 100 кг, хотя чаще всего попадаются экземпляры весом 10-30 кг. Но чтобы найти его — недостаточно забросить удочку наугад.

"Сом — это рыба, которая требует специфических условий для жизни и размножения. Ему нужно мягкое песчаное дно, где он откладывает икру, укорененные места, наличие мелкой рыбы — любимой пищи", — объясняет Андрей Нелипа.

В Украине такие условия созданы преимущественно в крупных реках — Днепре, Днестре, Западном Буге, а также в местах с гидросооружениями. По словам эксперта, одним из самых насыщенных сомами регионов является Переяслав-Хмельницкий — благодаря многочисленным поймам, заливам и естественным хранилищам.

Не менее интересные места — в районе Каневской ГЭС. Там нижние бьефы часто становятся своеобразным "столом со шведским обедом" для сомов — из-за скопления большого количества рыбы. Бывает, что сомы настолько активно охотятся, что нарушают работу шлюзов, а иногда даже пугают водолазов.

Сом тяготеет и к устьям меньших рек — Припяти, Десны, Тетерева, Самары. В таких местах хороший водообмен, много мелкой рыбы, а значит — идеальные условия для засады.

Даже в Киеве есть водоемы, где живут большие сомы. Например, на Троещине, где, как говорит Нелипа, сом может "царствовать", не имея естественных врагов. Там он растет годами, набирая впечатляющий вес — и оставаясь почти невидимым.

Для успешной рыбалки на сома важно выбрать правильную тактику. Искать его следует в глубоких ямах, возле коряг, затопленных деревьев или подводных труб. Особенно перспективные места — вблизи ГЭС, ТЭС и даже АЭС, где теплая вода привлекает белую рыбу, а значит — и сома.

ТОП-локации для сома:

Днепр и его водохранилища.

Переяслав-Хмельницкий (Киевщина).

Устья Припяти, Десны, Тетерева.

Днестр и Днестровское водохранилище.

Южный Буг — возле Первомайска и Вознесенска.

Западный Буг (особенно возле впадения Луги или Раты).

Водоемы возле ТЭС и АЭС.

Хитрый карась: как не остаться без улова

Если сом — это вызов для опытного рыбака, то карась — испытание для терпеливого. Он более мелкий, но гораздо более осторожный. И чтобы его поймать, иногда нужно знать больше, чем о соме.

В Украине встречаются три основных типа: золотой (его еще называют красным), серебристый прудовый и серебристый речной. Золотой карась — редкость, и вылов его запрещен. Он в основном водится в диких озерах, где еще сохранилась нетронутая природа.

Зато серебристый карась — вездесущ. В Днепровском водохранилище он составляет до 70% всего вылова. Он легко вытесняет другие виды, поскольку очень вынослив, быстро размножается и не слишком прихотлив к среде.

Речной карась — более крупный, темный, мускулистый. Живет в заросших участках, в кувшинках, где прячется от хищников. Часто ловится с лодки, потому что с берега до него не добраться.

Прудовой карась — более мелкий, светлый, рассеянный по акватории. Часто попадается в иле, его легче поймать с берега — особенно фидером или поплавочной удочкой.

Интересно, что карась может появиться в водоеме даже без вмешательства человека. Его икру переносят водоплавающие птицы, и поэтому он способен "заселить" даже изолированные пруды, где раньше рыбы не было.

Для результативной рыбалки важно учитывать тип водоема. В прудах карась активен почти везде. А вот в реках — он прячется в зарослях и к нему надо подбираться с осторожностью. Приманки должны имитировать естественную пищу — личинок, водоросли, мелкие организмы.

Что нужно знать:

Серебристый карась — рыба всех водоемов: его икру переносят даже утки.

В прудах — держится дна и ила, в реках — прячется в кувшинках и камышах.

На Днепре карася следует искать в поймах и в местах с густой растительностью.

Вывод простой: чтобы поймать что-то действительно стоящее, недостаточно иметь удочку. Надо знать повадки рыбы, выбирать правильные места, снасти — и, конечно, иметь немного удачи. Но когда в руках держишь добычу, ради которой просыпался в четыре утра и часами сидел в лодке — это того стоит.

Ранее Фокус писал о лучших местах, где в Киеве ловится карась, а где большие щуки.