Охота на рыбу-великана: топ-места в Украине для ловли сома и карася
В украинских реках и прудах скрываются настоящие гиганты, которые испытают выдержку даже опытных рыбаков. Вместе с экоэкспертом Андреем Нелипой Фокус узнал, где охотиться на самых больших сомов, почему карась — мастер камуфляжа, и какие водоемы считаются самыми перспективными для большого улова.
Знали ли вы, что в украинских реках водятся настоящие гиганты, способные напугать даже водолаза? А в заросших прудах притаились осторожные, но многочисленные караси, которые испытают терпение любого рыбака?
Вместе с Андреем Нелипой, президентом ОО "Громада рыбаков Украины", Фокус отправляется в экспедицию по украинским водоёмам — от глубоких ям Днепра до туманных заводей Западного Буга — чтобы узнать, где именно прячутся рыбные трофеи и как их поймать.
Глубины, хранящие легенды: где искать сома
Улов мечты для многих рыбаков — это сом. Настоящий трофей, которого можно ждать всю ночь, ради которого иногда спускаются под воду с эхолотами и не один день изучают рельеф дна. Этот ночной охотник способен вырасти до 100 кг, хотя чаще всего попадаются экземпляры весом 10-30 кг. Но чтобы найти его — недостаточно забросить удочку наугад.
"Сом — это рыба, которая требует специфических условий для жизни и размножения. Ему нужно мягкое песчаное дно, где он откладывает икру, укорененные места, наличие мелкой рыбы — любимой пищи", — объясняет Андрей Нелипа.
В Украине такие условия созданы преимущественно в крупных реках — Днепре, Днестре, Западном Буге, а также в местах с гидросооружениями. По словам эксперта, одним из самых насыщенных сомами регионов является Переяслав-Хмельницкий — благодаря многочисленным поймам, заливам и естественным хранилищам.
Не менее интересные места — в районе Каневской ГЭС. Там нижние бьефы часто становятся своеобразным "столом со шведским обедом" для сомов — из-за скопления большого количества рыбы. Бывает, что сомы настолько активно охотятся, что нарушают работу шлюзов, а иногда даже пугают водолазов.
Сом тяготеет и к устьям меньших рек — Припяти, Десны, Тетерева, Самары. В таких местах хороший водообмен, много мелкой рыбы, а значит — идеальные условия для засады.
Даже в Киеве есть водоемы, где живут большие сомы. Например, на Троещине, где, как говорит Нелипа, сом может "царствовать", не имея естественных врагов. Там он растет годами, набирая впечатляющий вес — и оставаясь почти невидимым.
Для успешной рыбалки на сома важно выбрать правильную тактику. Искать его следует в глубоких ямах, возле коряг, затопленных деревьев или подводных труб. Особенно перспективные места — вблизи ГЭС, ТЭС и даже АЭС, где теплая вода привлекает белую рыбу, а значит — и сома.
ТОП-локации для сома:
- Днепр и его водохранилища.
- Переяслав-Хмельницкий (Киевщина).
- Устья Припяти, Десны, Тетерева.
- Днестр и Днестровское водохранилище.
- Южный Буг — возле Первомайска и Вознесенска.
- Западный Буг (особенно возле впадения Луги или Раты).
- Водоемы возле ТЭС и АЭС.
Хитрый карась: как не остаться без улова
Если сом — это вызов для опытного рыбака, то карась — испытание для терпеливого. Он более мелкий, но гораздо более осторожный. И чтобы его поймать, иногда нужно знать больше, чем о соме.
В Украине встречаются три основных типа: золотой (его еще называют красным), серебристый прудовый и серебристый речной. Золотой карась — редкость, и вылов его запрещен. Он в основном водится в диких озерах, где еще сохранилась нетронутая природа.
Зато серебристый карась — вездесущ. В Днепровском водохранилище он составляет до 70% всего вылова. Он легко вытесняет другие виды, поскольку очень вынослив, быстро размножается и не слишком прихотлив к среде.
Речной карась — более крупный, темный, мускулистый. Живет в заросших участках, в кувшинках, где прячется от хищников. Часто ловится с лодки, потому что с берега до него не добраться.
Прудовой карась — более мелкий, светлый, рассеянный по акватории. Часто попадается в иле, его легче поймать с берега — особенно фидером или поплавочной удочкой.
Интересно, что карась может появиться в водоеме даже без вмешательства человека. Его икру переносят водоплавающие птицы, и поэтому он способен "заселить" даже изолированные пруды, где раньше рыбы не было.
Для результативной рыбалки важно учитывать тип водоема. В прудах карась активен почти везде. А вот в реках — он прячется в зарослях и к нему надо подбираться с осторожностью. Приманки должны имитировать естественную пищу — личинок, водоросли, мелкие организмы.
Что нужно знать:
- Серебристый карась — рыба всех водоемов: его икру переносят даже утки.
- В прудах — держится дна и ила, в реках — прячется в кувшинках и камышах.
- На Днепре карася следует искать в поймах и в местах с густой растительностью.
Вывод простой: чтобы поймать что-то действительно стоящее, недостаточно иметь удочку. Надо знать повадки рыбы, выбирать правильные места, снасти — и, конечно, иметь немного удачи. Но когда в руках держишь добычу, ради которой просыпался в четыре утра и часами сидел в лодке — это того стоит.
Ранее Фокус писал о лучших местах, где в Киеве ловится карась, а где большие щуки.