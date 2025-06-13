Полювання на рибу-велета: топ-місця в Україні для лову сома та карася

В українських річках і ставках ховаються справжні гіганти, які випробують витримку навіть досвідчених рибалок. Разом із екоекспертом Андрієм Неліпою Фокус дізнався, де полювати на найбільших сомів, чому карась — майстер камуфляжу, і які водойми вважаються найперспективнішими для великого улову.

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Чи знали ви, що в українських річках водяться справжні гіганти, здатні налякати навіть водолаза? А в зарослих ставках причаїлися обережні, але численні карасі, які випробують терпіння будь-якого рибалки?

Разом із Андрієм Неліпою, президентом ГО "Громада рибалок України", Фокус вирушає в експедицію українськими водоймами — від глибоких ям Дніпра до туманних заплав Західного Бугу — щоб дізнатися, де саме ховаються рибні трофеї та як їх упіймати.

Глибини, що зберігають легенди: де шукати сома

Улов мрії для багатьох рибалок — це сом. Справжній трофей, якого можна чекати всю ніч, заради якого іноді спускаються під воду з ехолотами й не один день вивчають рельєф дна. Цей нічний мисливець здатен вирости до 100 кг, хоча найчастіше трапляються екземпляри вагою 10–30 кг. Але щоб знайти його — недостатньо закинути вудку навмання.

"Сом — це риба, яка потребує специфічних умов для життя та розмноження. Йому потрібне м’яке піщане дно, де він відкладає ікру, закорінені місця, наявність дрібної риби — улюбленої їжі", — пояснює Андрій Неліпа.

В Україні такі умови створені переважно у великих річках — Дніпрі, Дністрі, Західному Бузі, а також у місцях з гідроспорудами. За словами експерта, одним із найбільш насичених сомами регіонів є Переяслав-Хмельницький — завдяки численним заплавам, затокам і природним сховищам.

Не менш цікаві місця — у районі Канівської ГЕС. Там нижні б’єфи часто стають своєрідним "столом із шведським обідом" для сомів — через скупчення великої кількості риби. Буває, що соми настільки активно полюють, що порушують роботу шлюзів, а іноді навіть лякають водолазів.

Сом тяжіє і до гирл менших річок — Прип’яті, Десни, Тетеріва, Самари. У таких місцях хороший водообмін, багато дрібної риби, а отже — ідеальні умови для засідки.

Навіть у Києві є водойми, де живуть великі соми. Наприклад, на Троєщині, де, як каже Неліпа, сом може "царювати", не маючи природних ворогів. Там він росте роками, набираючи вражаючу вагу — й залишаючись майже невидимим.

Для успішної риболовлі на сома важливо обрати правильну тактику. Шукати його слід у глибоких ямах, біля корчів, затоплених дерев або підводних труб. Особливо перспективні місця — поблизу ГЕС, ТЕС і навіть АЕС, де тепла вода приваблює білу рибу, а отже — і сома.

ТОП-локації для сома:

Дніпро і його водосховища.

Переяслав-Хмельницький (Київщина).

Гирла Прип’яті, Десни, Тетеріва.

Дністер і Дністровське водосховище.

Південний Буг — біля Первомайська та Вознесенська.

Західний Буг (особливо біля впадіння Луги чи Рати).

Водойми біля ТЕС і АЕС.

Хитрий карась: як не залишитися без улову

Якщо сом — це виклик для досвідченого рибалки, то карась — випробування для терплячого. Він дрібніший, але набагато обережніший. І щоб його зловити, іноді потрібно знати більше, ніж про сома.

В Україні трапляються три основні типи: золотий (його ще називають червоним), сріблястий ставковий і сріблястий річковий. Золотий карась — рідкість, і вилов його заборонений. Він здебільшого водиться в диких озерах, де ще збереглась незаймана природа.

Натомість сріблястий карась — всюдисущий. У Дніпровському водосховищі він становить до 70% усього вилову. Він легко витісняє інші види, оскільки дуже витривалий, швидко розмножується і не надто вибагливий до середовища.

Річковий карась — більший, темніший, мускулистий. Живе в зарослих ділянках, у лататті, де ховається від хижаків. Часто ловиться з човна, бо з берега до нього не добратися.

Ставковий карась — менший, світліший, розсіяний по акваторії. Часто трапляється в мулі, його легше зловити з берега — особливо фідером або поплавочною вудкою.

Цікаво, що карась може з’явитися у водоймі навіть без втручання людини. Його ікру переносять водоплавні птахи, і тому він здатен "заселити" навіть ізольовані ставки, де раніше риби не було.

Для результативної риболовлі важливо враховувати тип водойми. У ставках карась активний майже скрізь. А от у річках — він ховається в заростях і до нього треба підбиратись з обережністю. Приманки мають імітувати природну їжу — личинок, водорості, дрібні організми.

Що треба знати:

Сріблястий карась — риба всіх водойм: його ікру переносять навіть качки.

У ставках — тримається дна й мулу, у річках — ховається в лататті й комишах.

На Дніпрі карася слід шукати в заплавах та в місцях з густою рослинністю.

Висновок простий: щоб зловити щось справді варте, недостатньо мати вудку. Треба знати повадки риби, обирати правильні місця, снасті — і, звісно, мати трохи удачі. Але коли в руках тримаєш здобич, заради якої прокидався о четвертій ранку і годинами сидів у човні — це того варте.

Раніше Фокус писав про кращі місця, де в Києві ловиться карась, а де великі щуки.