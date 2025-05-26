В Україні змінили дату одного свята: коли тепер відзначати

В Україні змінили дату відзначення Дня Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Раніше свято було 29 липня.

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Про це стало відомо з сайту президента України.

У понеділок, 26 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. У ньому йдеться про те, що тепер цей день відзначатимуть щороку 27 травня.

Указ набув чинності з дня його опублікування, тобто з 26 травня 2025 року.

Зазначимо, що День Сил спеціальних операцій Збройних сил України запровадили, щоб ушанувати мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій. З 2016 року його святкували 29 липня.

Тепер його відзначатимуть 27 травня, бо саме в цей день у 2014 році воїни полків спецпризначення, майбутніх Сил спеціальних операцій, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від проросійських військ і підняли прапор України.

Нагадаємо, 25 травня українці відзначили День Києва — свято, що об'єднує мешканців і гостей столиці, символу непохитності та свободи. Більшість знаменитостей зазначили, що Київ став символом незламності та сили духу, особливо в контексті нічної російської атаки.

А 15 травня українці святкували День вишиванки. Вона є не просто елементом українського національного одягу, але й символом нашої культури.

Зокрема, Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у червні 2025 року. Наприклад, День Пресвятої Трійці в червні відзначатимемо 8 числа, а святих Петра і Павла — 29 червня.