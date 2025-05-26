В Украине изменили дату одного праздника: когда теперь отмечать

В Украине изменили дату празднования Дня Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Ранее праздник был 29 июля.

Related video

Об этом стало известно с сайта президента Украины.

В понедельник, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. В нем говорится о том, что теперь этот день будут отмечать ежегодно 27 мая.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 26 мая 2025 года.

Отметим, что День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ввели, чтобы почтить мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций. С 2016 года его праздновали 29 июля.

Именно 27 мая в 2014 году воины полков спецназначения, будущих Сил специальных операций, вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от пророссийских войск и подняли флаг Украины.

Напомним, 25 мая украинцы отметили День Киева — праздник, объединяющий жителей и гостей столицы, символа непоколебимости и свободы. Большинство знаменитостей отметили, что Киев стал символом несокрушимости и силы духа, особенно в контексте ночной российской атаки.

А 15 мая украинцы праздновали День вышиванки. Она является не просто элементом украинской национальной одежды, но и символом нашей культуры.

В частности, Фокус подготовил полный список церковных праздников на каждый день в июне 2025 года. Например, День Пресвятой Троицы в июне будем отмечать 8 числа, а святых Петра и Павла — 29 июня.