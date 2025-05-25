На фоне российской атаки: малышей-основателей Киева нарядили в праздничные наряды на день города (фото)

Сегодня украинская столица отмечает День города несмотря на очередную массированную атаку ВС РФ по Украине. Киевские архитекторы оделись в наряды ко дню Киева, которому в 2025-м исполняется 1543 года.

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Об этом сообщает телеканал "Киев24".

На фото заметно, что легендарных основателей столицы, которые изображены в виде фигурок малышей, одели к празднованию этой годовщины. Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь были празднично одеты на киевской Почтовой площади в одежду княжеской эпохи.

Малышей-основателей Киева нарядили на день города (фото: Киев24) Фото: "Київ24" Малышей-основателей Киева нарядили на день города (фото: Киев24)

Впоследствии к нарядам основателей добавили черную ленту. Скульптор Владимир Журавель сказал журналистам, что кроме одежды, скульптуры украсили венками из листьев дуба, липы, калины и барвинка.

"Вот эти малыши — контактные скульптуры, людям очень нравится, потому что они, например, не на пьедестале, а такие, что можно подойти, как-то взаимодействовать, поэтому очень положительные эмоции и среди детей, и взрослых и пожилых людей", — сказал скульптор.

Ранее Фокус сообщал, что столица в очередной раз подверглась массированной вражеской атаке. Спасатели сообщили, что во время ночной атаки зафиксированы повреждения в Голосеевском, Днепровском и Шевченковском районах столицы.

Также стало известно, как украинская столица будет отмечать день города. В столице в этот день и накануне состоятся различные мероприятия.