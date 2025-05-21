День Киева в 2025 году: что известно о празднике и какие события будут происходить

День Киева отмечают ежегодно в последние выходные мая. В 2025 году празднование приходится на 25 мая. В столице в этот день и накануне состоятся различные мероприятия.

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Фокус рассказывает о Дне Киева и событиях, которые будут происходить в столице.

День Киева 2025

По случаю Дня Киева в столице состоятся праздничные события: бесплатные экскурсии, фестивали, концерты, спортивные соревнования, выставки и другие активности. Из-за военного положения мероприятия будут более сдержанными, с соблюдением правил безопасности. Однако Киев не отказывается от празднования, ведь это важный день для жителей столицы.

Как празднуют день Киева?

В субботу и воскресенье, 24 и 25 мая, тогда, когда день рождения в Киеве, столичные музеи организуют тематические мероприятия:

В Музейно-выставочном центре Музея истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7) 24 мая будет работать музейная мастерская, состоится встреча с автором путеводителя "Саксаганского, Владимирская, Крещатик..." Игорем Гиричем. Также в этот день запланирована пешеходная экскурсия "Академический квартал", 25 мая — пешеходный квест "В поисках города Владимира".

В Историко-мемориальном музее Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9) 25 мая ко Дню Киева откроется выставка современных художников, участников открытого тематического конкурса "Когда каштаны в Киеве цветут...".

Музей украинской диаспоры (ул. Князей Острожских, 40-б) организует 24 мая музейную мастерскую: мастер-классы "Каштан из полимерной глины" и "Каштановый подсвечник".

В Киевском литературно-мемориальном музее Максима Рыльского (ул. Терещенковская, 5, кв. 1, 3) 24 мая ко Дню Киева устраивают концерт струнной музыки "Магия Франциско Тарреги" в исполнении А. Остапенко, солиста Национальной филармонии.

В Национальном музее декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корпус 2) в рамках праздничной программы 24 мая организуют экскурсию по выставке "Иван Гончар. Подольский пересмешник" и мастер-класс по бисероплетению "Двухцветный браслет". 25 мая состоится экскурсия по выставке "Ремесла, которые живут", мастер-класс "Традиционный восковой веночек", экскурсия "Тайны Митрополичьих покоев и Благовещенской церкви".

В Музее гетманства (Спасская, 16Б) 25 мая стартует совместный выставочный проект с коммунальным учреждением "Центр консервации археологических предметов" "Памятники Подола — путешествие в прошлое".

В Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины (Лаврская, 9, корп. 26) 24 мая ко Дню Киева состоится концерт бандуристов Киевской детской школы искусств № 1 "Перезвон надежды".

Дом-музей М. Заньковецкой (Большая Васильковская, 121) ко Дню Киева организует 24 мая мастер-класс по изготовлению этнических украшений для семей защитников и Защитниц и интерактивную лекцию "Киев — город Марии" (рассказ о роли Киева в жизни и творчестве М. Заньковецкой). 25 мая, когда день Киева, состоится пешеходная экскурсия "Мария Заньковецкая и Киев" (маршрут: от "Дома-музея М. Заньковецкой" до Киевского национального академического театра оперетты).

В культурно-художественном комплексе "Певческое поле" 24 и 25 мая будут проводить мастер-классы по созданию и организации "Бумажного театра".

24 мая состоятся концерты:

концерт "Непокоренные 2025: Жадан и Собаки", благотворительный концерт в рамках тура "Непокоренные" запланирован на 24 мая на 18.00, место проведения — Дворец Спорта;

юбилейный концерт мэтра украинской эстрады Юрия Рыбчинского, на свое 80-летие маэстро собирает гостей в Национальном дворце искусств Украина, время встречи: 24 мая, в 17.00;

ко дню Киева концерт Memento Odesa пройдет в Октябрьском дворце, начало события — в 18.00;

стендапер Богдан Богаченко предлагает составить компанию всем, кому одиноко, его концерт так и называется: "Наедине". Место встречи — Дом архитектора, 24 мая в 19.00;

группа Водограй будет петь песни Владимира Ивасюка, желающих послушать приглашают в GARNISON (ул. Крещатик, 15/4, Пассаж) 24 мая, в 19.00.

25 мая состоятся следующие события:

концертная программа Тины Кароль на сцене культурного пространства В'ЯВА (возле Оранжереи на ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1) — начало концерта в 19.00;

концерт Notturno D'amore запланирован на 25 мая на 15.00, место встречи — Мемориальный дом Николая Лысенко, выступят: меццо-сопрано Руслана Якобинчук, бас Роман Смоляр и гитарный квартет Киев;

Виктор Романченко и Ольга Жмурина — украинские певцы, солисты Notre Dame de Paris le Concert и The Rock Symphony Orchestra в сопровождении рок-группы The Waves на День Киева будут выступать на сцене Киевской оперы, начало концерта Еще одна песня в 17.00.

Когда был основан город Киев?

По общепринятой версии, Киев был основан в 482 году, поэтому не трудно догадаться, сколько лет имеет Киев — в 2025 году городу исполняется 1543 года.

Традиция празднования Дня Киева в последнее воскресенье мая появилась не так давно. В 1982 году Киев праздновал свое 1500-летие. Мероприятия, посвященные любимому городу, так понравились киевлянам, что уже в 1987 году праздновать в конце мая День Киева стало традицией и официальным праздником города. С тех пор каждый год жители и гости города имеют возможность убедиться в величии украинской столицы и вспомнить ее славную историю.

Напомним, в Киеве продолжает действовать решение Совета обороны города, согласно которому не открывают купальный сезон в Киеве, а жителям не рекомендуют посещать пляжи и места массового скопления людей у воды.

Фокус также писал, что в третий четверг мая в Украине отмечали День вышиванки, которая является не просто элементом украинской национальной одежды, но давно является символом нашей культуры. В этом году праздник пришелся на 15 мая.