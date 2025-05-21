День Києва в 2025 році: що відомо про свято та які події будуть відбуватись

День Києва відзначають щорічно в останні вихідні травня. В 2025 році святкування припадає на 25 травня. У столиці в цей день та напередодні відбудуться різноманітні заходи.

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Фокус розповідає про День Києва та події, які будуть відбуватись у столиці.

День Києва 2025

З нагоди Дня Києва у столиці відбудуться святкові події: безкоштовні екскурсії, фестивалі, концерти, спортивні змагання, виставки та інші активності. Через воєнний стан заходи будуть більш стриманими, з дотриманням правил безпеки. Проте Київ не відмовляється від святкування, адже це важливий день для мешканців столиці.

Як святкують день Києва?

У суботу та неділю, 24 та 25 травня, тоді, коли день народження в Києві, столичні музеї організують тематичні заходи:

У Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) 24 травня працюватиме музейна майстерня, відбудеться зустріч з автором путівника "Саксаганського, Володимирська, Хрещатик…" Ігорем Гиричем. Також цього дня запланована пішохідна екскурсія "Академічний квартал", 25 травня — пішохідний квест "У пошуках міста Володимира".

В Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського (вул. Паньківська, 9) 25 травня до Дня Києва відкриється виставка сучасних митців, учасників відкритого тематичного конкурсу "Коли каштани в Києві цвітуть…".

Музей української діаспори (вул. Князів Острозьких, 40-б) організовує 24 травня музейну майстерню: майстер-класи "Каштан з полімерної глини" та "Каштановий підсвічник".

У Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського (вул. Терещенківська, 5, кв. 1, 3) 24 травня до Дня Києва влаштовують концерт струнної музики "Магія Франциско Тарреги" у виконанні А. Остапенка, соліста Національної філармонії.

У Національному музеї декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9, корпус 2) у межах святкової програми 24 травня організують екскурсію виставкою "Іван Гончар. Подільський пересмішник" та майстер-клас із бісероплетіння "Двоколірний браслет". 25 травня відбудеться екскурсія виставкою "Ремесла, що живуть", майстер-клас "Традиційний восковий віночок", екскурсія "Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви".

У Музеї гетьманства (Спаська, 16Б) 25 травня стартує спільний виставковий проєкт із комунальним закладом "Центр консервації археологічних предметів" "Пам’ятки Подолу — подорож у минуле".

У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України (Лаврська, 9, корп. 26) 24 травня до Дня Києва відбудеться концерт бандуристів Київської дитячої школи мистецтв № 1 "Передзвін надії".

Будинок-музей М. Заньковецької (Велика Васильківська, 121) до Дня Києва організовує 24 травня майстер-клас із виготовлення етнічних прикрас для родин захисників і Захисниць та інтерактивну лекцію "Київ — місто Марії" (розповідь про роль Києва в житті і творчості М. Заньковецької). 25 травня, коли день Києва, відбудеться пішохідна екскурсія "Марія Заньковецька і Київ" (маршрут: від "Будинку-музею М. Заньковецької" до Київського національного академічного театру оперети).

У культурно-мистецькому комплексі "Співоче поле" 24 та 25 травня проводитимуть майстер-класи зі створення та організації "Паперового театру".

24 травня відбудуться концерти:

концерт "Нескорені 2025: Жадан і Собаки", благодійний концерт у межах туру "Нескорені" запланований на 24 травня на 18.00, місце проведення — Палац Спорту;

ювілейний концерт метра української естради Юрія Рибчинського, на своє 80-річчя маестро збирає гостей у Національному палаці мистецтв Україна, час зустрічі: 24 травня, о 17.00;

до дня Києва концерт Memento Odesa пройде у Жовтневому палаці, початок події — о 18.00;

стендапер Богдан Богаченко пропонує скласти компанію усім, кому самотньо, його концерт так і називається: "Наодинці". Місце зустрічі — Будинок архітектора, 24 травня о 19.00;

гурт Водограй співатиме пісні Володимира Івасюка, охочих послухати запрошують у GARNISON (вул. Хрещатик, 15/4, Пасаж) 24 травня, о 19.00.

25 травня відбудуться такі події:

концертна програма Тіни Кароль на сцені культурного простору В’ЯВА (біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1) — початок концерту о 19.00;

концерт Notturno D’amore запланований на 25 травня на 15.00, місце зустрічі – Меморіальний будинок Миколи Лисенка, виступатимуть: мецо-сопрано Руслана Якобінчук, бас Роман Смоляр та гітарний квартет Київ;

Віктор Романченко та Ольга Жмуріна — українські співаки, солісти Notre Dame de Paris le Concert та The Rock Symphony Orchestra у супроводі рок-гурту The Waves на День Києва виступатимуть на сцені Київської опери, початок концерту Ще одна пісня о 17.00.

Коли було засноване місто Київ?

За загальноприйнятою версією, Київ був заснований у 482 році, тому не важко здогадатись, скільки років має Київ — у 2025 році місту виповнюється 1543 роки.

Традиція святкування Дня Києва в останню неділю травня з'явилася не так давно. У 1982 році Київ святкував своє 1500-ліття. Заходи, присвячені улюбленому місту, так сподобались киянам, що вже у 1987 році святкувати в кінці травня День Києва стало традицією та офіційним святом міста. З тих пір кожен рік мешканці та гості міста мають можливість упевнитись у величності української столиці та згадати її славну історію.

Нагадаємо, у Києві продовжує діяти рішення Ради оборони міста, згідно з яким не відкривають купальний сезон у Києві, а мешканцям не рекомендують відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

Фокус також писав, що у третій четвер травня в Україні відзначали День вишиванки, яка є не просто елементом українського національного одягу, але давно є символом нашої культури. Цього року свято припало на 15 травня.