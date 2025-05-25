С Днем Киева, несокрушимый: украинские звезды поздравили столицу с 1543-летием (видео)

25 мая украинцы отмечают День Киева — праздник, который объединяет жителей и гостей столицы, символа несгибаемости и свободы. Большинство знаменитостей отметили, что Киев стал символом несокрушимости и силы духа, особенно в контексте ночной российской атаки.

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День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. В 2025 году праздник пришелся точно на 25 мая. Согласно легенде, город был основан в 482 году братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбидь. Фокус собрал поздравления знаменитостей с Днем Киева, который отмечает свой 1543-й день рождения.

Для многих этот день стал поводом для воспоминаний, размышлений о красоте города и благодарности.

Виталий Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко написал в соцсетях о славной истории города, который вопреки атакам россиян будет процветать и оставаться сердцем украинского государства.

"Сегодня столица помогает фронту, живет и работает. Восстанавливается от постоянных атак российских варваров. Киев заживет раны. И станет еще красивее! Будет жить без тревог и расцветать. Потому что мы все здесь, мы любим наш город и заботимся о нем. Мы верим в себя и верим в Украину!" — написал он.

Камалия

Украинская поп-исполнительница Камалия эмоционально обратилась к подписчикам в соцсетях, поздравив жителей столицы с праздником города, который никогда не сдается.

"Мы – киевляне! Нас невозможно сломать, потому что в наших жилах течет огонь свободы, потому что именно здесь бьется сердце всей Украины. Спасибо каждому, кто стоит ради нашего города — волонтерам, военным, врачам, учителям, всем неравнодушным!" — написала она в Instagram.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала пост, где напомнила подписчикам о многовековой истории города.

"Его храмы, улицы и холмы до сих пор хранят память о каждой эпохе", — написала она в соцсетях.

Павел Зибров

Народный артист Украины, певец, композитор Павел Зибров напомнид читателям о том, как родилась известная песня "Крещатик", которая была написана вместе с Юрием Рябчинским.

"С Днем Киева, величественная и несравнимая столица! Твои улицы помнят историю, твои каштаны вдохновляют на песни, а твоя красота — вечна, как любовь. Именно здесь — источник вдохновения, здесь бьется сердце моего творчества", — признался артист.

Настя Каменских

"С Днем рождения, Киев! Город силы, красоты и свободы. Несокрушимый в сердце каждого из нас", — написала певица.

Александра Кучеренко

Украинская модель, танцовщица и ведущая Александра Кучеренко сравнила Киев с человеком внутренней силой, добрым сердцем и мудростью лет.

"Если на мгновение представить Киев человеком… Это был бы человек с невероятной внутренней силой, добрым сердцем и мудростью лет. Который многое пережил, но и сейчас не потерял способность улыбаться. Дружественный, открытый, интеллигентный, немного ироничный. С которым всегда тепло, комфортно, вкусно. С которым хочется быть. Быть вместе в любое время, время года или погоду. С которым я могу быть собой и по-настоящему счастливой. С Днем рождения, столица моего сердца!"

Оля Полякова

Украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова убеждена, что несмотря на взрывы страх и тревогу Киев и украинцы обязательно выстоят.

"С Днем Киева, несокрушимый! Сегодня снова взрывы, тревоги, страх. Это ужас и боль, которые мы не привыкнем воспринимать как норму. Но Киев выстоит. Мы выстоим", — поделилась певица.

Христина Соловий

Украинская певица, автор-исполнитель и музыкант Христина Соловий призналась подписчикам, что только в Киеве можно так влюбиться, так творить, любить и жить.

"Мой Киев медленный и осторожный. Мой Киев неудержимый и опасный. Киев стал мне домом… Здесь все свои. С твоим Днем, город каштанов", — подписала видео артистка.

Тина Кароль

Украинская певица актриса, телеведущая и общественный деятель Тина Кароль в праздничный день поблагодарила воинов Сил обороны и в особенности военнослужащих Воздушных сил, которые защищают небо над страной от вражеских дронов и ракет.

"Поклон. Почет. Честь", — написала она.

Ранее Фокус рассказал о Дне Киева и событиях, которые будут происходить в столице. В частности, подробно говорилось о тематических мероприятиях в украинской столице.