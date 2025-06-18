Ивана Купала не 7 июля: когда отмечать праздник в 2025 году
Ивана Купала — один из самых мистических традиционных праздников украинской культуры. Он основывается на многих дохристианских верованиях, магических ритуалах и поклонении стихиям природы.
Фокус рассказывает о том, когда отмечают Ивана Купала в 2025 году и какие традиции праздника.
Когда празднуют Ивана Купала в 2025 году
Ранее Ивана Купала праздновали в ночь с 6 на 7 июля, но теперь эта дата перенеслась на июнь, поскольку УГКЦ и Православная церковь перешли на новоюлианский календарь в 2023 году. В результате перехода большинство праздников сместились на 13 дней раньше.
В 2025 году праздник Ивана Купала будут праздновать в ночь с 23 на 24 июня. Главные обряды, гуляния, плетение венков и прыжки через огонь будут проходить в самую короткую ночь года, близко ко дню летнего солнцестояния, как и в давние времена.
Ивана Купала: какие традиции праздника
Праздник Ивана Купала связан с плодородием, очищением, любовью и силой природы. Обряды, которые в этот день проводили наши предки, должны были обеспечить урожай, здоровье и счастливую судьбу.
Самый известный обряд на Ивана Купала — это прыжки через костер, которые символизируют очищение и проверку силы любви. Влюбленные, которые держатся за руки во время прыжка, должны быть неразлучны — если руки разъединятся, считается, что пара впоследствии разойдется.
В частности, традиционно незамужние девушки плетут веночки из полевых цветов и трав, украшают их лентами и пускают по реке или пруду. Считается, что если венок поплывет — девушка скоро выйдет замуж, а если утонет — ей надо будет еще подождать.
А самым мистическим фрагментом на Ивана Купала является поиск цветущего папоротника. Народ верил, что папоротник цветет только в эту ночь, а найти его — значит получить сверхъестественную силу, счастье и любовь.
Существует легенда, что цветок папоротника мигает в темноте, будто искра, но его охраняет нечистая сил, поэтому найти его могут лишь самые смелые.
Напомним, недавно в Украине праздновали День отца. В этом году праздник пришелся на 15 июня.
Фокус также писал, что в Украине изменили дату празднования Дня Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Ранее праздник был 29 июля.