Ивана Купала не 7 июля: когда отмечать праздник в 2025 году

Ивана Купала — один из самых мистических традиционных праздников украинской культуры. Он основывается на многих дохристианских верованиях, магических ритуалах и поклонении стихиям природы.

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Фокус рассказывает о том, когда отмечают Ивана Купала в 2025 году и какие традиции праздника.

Когда празднуют Ивана Купала в 2025 году

Ранее Ивана Купала праздновали в ночь с 6 на 7 июля, но теперь эта дата перенеслась на июнь, поскольку УГКЦ и Православная церковь перешли на новоюлианский календарь в 2023 году. В результате перехода большинство праздников сместились на 13 дней раньше.

В 2025 году праздник Ивана Купала будут праздновать в ночь с 23 на 24 июня. Главные обряды, гуляния, плетение венков и прыжки через огонь будут проходить в самую короткую ночь года, близко ко дню летнего солнцестояния, как и в давние времена.

Ивана Купала: какие традиции праздника

Праздник Ивана Купала связан с плодородием, очищением, любовью и силой природы. Обряды, которые в этот день проводили наши предки, должны были обеспечить урожай, здоровье и счастливую судьбу.

Самый известный обряд на Ивана Купала — это прыжки через костер, которые символизируют очищение и проверку силы любви. Влюбленные, которые держатся за руки во время прыжка, должны быть неразлучны — если руки разъединятся, считается, что пара впоследствии разойдется.

В частности, традиционно незамужние девушки плетут веночки из полевых цветов и трав, украшают их лентами и пускают по реке или пруду. Считается, что если венок поплывет — девушка скоро выйдет замуж, а если утонет — ей надо будет еще подождать.

На Ивана Купала существует традиция плетения веночков из полевых цветов и трав Фото: Шо там

А самым мистическим фрагментом на Ивана Купала является поиск цветущего папоротника. Народ верил, что папоротник цветет только в эту ночь, а найти его — значит получить сверхъестественную силу, счастье и любовь.

Существует легенда, что цветок папоротника мигает в темноте, будто искра, но его охраняет нечистая сил, поэтому найти его могут лишь самые смелые.

Напомним, недавно в Украине праздновали День отца. В этом году праздник пришелся на 15 июня.

Фокус также писал, что в Украине изменили дату празднования Дня Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Ранее праздник был 29 июля.