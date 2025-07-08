"Підрив державного ладу": у РФ хочуть саджати за святкування Івана Купали

У РПЦ заявили, що стрибки через багаття і пошуки квітки папороті — це не просто фольклорна забава, а пряма загроза державному ладу Росії. Тому за святкування Івана Купали треба саджати, як за сектантство.

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У Російській православній церкві вважають, що Івана Купала — це повернення до язичницьких традицій у день, що збігається з Різдвом Іоанна Предтечі, а значить — він "підриває основи державності". Про це заявив протоієрей Віталій Рибаков, священник храму ікони Божої Матері "Скоропослушниця" з Рязанської області, пише росЗМІ "Абзац".

На його думку, обряди так званого дня Івана Купали необхідно законодавчо заборонити в Росії, а осіб, які пропагують це свято, судити за статтею про створення секти.

За Івана Купала в РФ тепер можуть і посадити Фото: Getty Images

"Свято Івана Купали не має нічого спільного з корінням російської державності. Було б розумним заборонити його. Варто це питання опрацювати законодавчо. Необхідно притягати до відповідальності тих, хто пропагує його", — повідомив священник Московського патріархату.

І навів як приклад засновника "Церкви останнього заповіту" Сергія Торопа, якого посадили на 12 років за створення секти. Священник вважає, що тим самим займаються і росіяни, коли стрибають через багаття, пускають вінки річкою і вмиваються ранковою росою.

За словами священника, відомі "традиції" свята Івана Купали не мають історичних підстав і ніколи не схвалювалися в православному суспільстві.

Рибаков заявив, що необхідно притягати до відповідальності тих, хто "пропагує" Івана Купала.

"Також потрібно звертати увагу на керівних працівників у регіоні, хто на це дивиться крізь пальці і допускає цей вплив на молоде покоління, дітей. Необхідно захистити суспільство від подібних агресивних дій з боку неоязичників", — повідомив член РПЦ.

Нагадаємо, свято Івана Купала зазвичай приурочене до дня літнього сонцестояння. Хоча його православна церква засуджувала і критикувала, його продовжували святкувати в Україні, Білорусі та Росії. Історики вважають, що раніше цього дня приносили людські жертви, які потім стали замінювати опудалами.

Івана Купала святкують із дохристиянських часів

Раніше Фокус писав про те, як ворожити на Івана Купала, щоб дізнатися свою долю.

А також про те, коли це свято відзначається в Україні. І як це язичницьке дійство стали пов'язувати з християнством.