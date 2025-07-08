Отравленная вода и тонны токсичных отходов: какова цена редкоземельных металлов Китая

Редкоземельные металлы, от которых зависит производство электроники во всем мире, добывают в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Но это буквально уничтожает окрестности и угрожает реке Хуанхэ, воду из которой пьет весь Китай.

Related video

Баян-Обо, город о котором мало, кто слышал, от которого полностью зависит современная жизнь. Он получил свое название от района, в котором он расположен. И тут находится половина мировых запасов группы металлов, известных как редкоземельные элементы. Они являются ключевыми компонентами практически всего, что мы включаем: смартфоны, Bluetooth-колонки, компьютеры, экраны телевизоров, даже электромобили, пишет издание ВВС, журналисты которого побывали в Баян-Обо.

Баян-Обо - место, где добывают редкоземельные металлы

Это доминирование дает Пекину огромные рычаги — как экономические, так и политические, например, когда он ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом о тарифах. Но Китай заплатил за это высокую цену.

Два основных центра добычи редкоземельных элементов КНР — это Баян-Обо на севере и Ганьчжоу в провинции Цзянси на юге.

Журналисты отмечают, что обнаружили искусственные озера, полные радиоактивного ила, и услышали заявления о загрязненной воде и почве. А также столкнулись с полицией, которая запрещала снимать и требовала удалить уже отснятый материал.

Машины постоянно охотятся за редкоземельными элементами, называемыми неодимом и диспрозием, которые используются для создания мощных магнитов для различных современных технологий, от электромобилей до жестких дисков компьютеров.

Фото: NASA

Как площадь добычи редкоземельных металлов увеличилась с 1999 года Фото: NASA

Чтобы найти эти редкоземельные элементы, машины снимают верхний слой почвы слой за слоем, поднимая вредную пыль, часть которой содержит высокие уровни тяжелых металлов и радиоактивных материалов.

Шахта находится в обширной засушливой местности Внутренней Монголии, в девяти часах езды от столицы, Пекина. По состоянию на 1999 год открытые разработки уже произвели огромные свалки. Так, добыв одну тонну редкоземельных металлов, Китай производит двух тонн вредных отходов.

За 25 лет площадь месторождения увеличилась вдвое: по мере расширения площади добычи увеличились и площади отстойников.

Дальше на юг, в горнодобывающем центре Ганьчжоу, на крутых, размытых вершинах холмов находятся небольшие круглые бетонные пруды, полные токсичных отходов, или "хвостов" —это "пруды выщелачивания", где шахтеры впрыскивают тонны сульфата аммония, хлорида аммония и других химикатов в землю, чтобы отделить редкоземельные металлы от окружающей почвы.

Отстойники с токсичной водой Фото: Скриншот

Когда-то в этом округе было более тысячи участков добычи, некоторые из которых были незаконными. Компании получали то, что им было нужно, из одного рудника, а затем перемещались в другой.

Затем в 2012 году китайское правительство вмешалось, чтобы регулировать, резко сократив количество выдаваемых ими лицензий на добычу. Но отходы никуда не делись.

Так к югу от Баян-Обо в городе Баотоу и вокруг него в течение десятилетий, предшествовавших 2010 году, у жителей деревни диагностировали деформации костей и суставов, вызванные слишком большим содержанием фтора в воде и острой токсичностью мышьяка.

Добыча редкоземельных металлов в Баян-Обо Фото: Соцсети

Большинство из них жили недалеко от плотины Вэйкуан, искусственного озера, построенного для сброса отходов горнодобывающей промышленности в 1950-х годах. С тех пор власти переселили жителей деревни с этого места, но хвостохранилище длиной 11 км по-прежнему полно серого глинистого шлама, в том числе радиоактивного тория.

Слив токсичных отходов в Баян-Обо Фото: Скриншот

Исследования показывают, что эта токсичная смесь может медленно просачиваться в грунтовые воды и перемещаться в сторону Хуанхэ, второй по величине в Китае и ключевого источника питьевой воды для севера страны.

Поскольку спрос на карманные гаджеты, электромобили, солнечные панели, аппараты МРТ и реактивные двигатели стремительно растет, зона добычи только расширяется. Фермеры относятся к вредным производствам философски.

"С редкоземельными металлами теперь есть деньги. На рудниках платят 5000 или 6000 юаней (837 долларов США) в месяц", — сказал один из них, признав, что разводить лошадей, как это было раньше принято, теперь невыгодно.

Напомним, ученые обнаружили в 1200 км от побережья Бразилии в Атлантическом океане то, что миллионы лет назад было тропическим островом. Теперь это часть подводного горного плато. И на затопленном острове полно редкоземельных элементов.

Также Фокус писал о том, когда, возможно, в Украине начнут добывать редкоземельные элементы. Известно, что только на поиск месторождений уйдет около 10 лет.