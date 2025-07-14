Побег века: преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке освобожденного сокамерника

Во Франции задержали 20-летнего Элязида Ахамад по прозвищу "Джокер" или "Уравнитель", который сбежал из тюрьмы Лион-Корбас, недалеко от Лиона в департаменте Рона на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумке для белья своего сокамерника.

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Тот, отсидев срок и выйдя на волю, "прихватил" и 172-сантиметрового товарища. Отсутствие заключенного администрация тюрьмы заметила 12 июля, через сутки после побега, пишет Le Monde.

Правда, долго наслаждаться свободой у Элязида, который родом с Майотты, французской территории в Индийском океане, не получилось. Уже в понедельник, 14 июля, его арестовали в Сатонай-Кампе, соседнем городе в столичном регионе Лиона.

Молодой человек, находящийся под стражей, был арестован "около 6 утра, когда выходил из подвала", говорится в заявлении прокуратуры. Его сокамерник "отсутствовал и пока не арестован".

Себастьен Ковель, главный директор Национальной тюремной администрации, заявил в эфире BFMTV, что "это крайне редкий случай, свидетельствующий о совершенно неприемлемой серии ошибок".

Ковель уточнил, что беглец находится под красным уведомлением Интерпола. Его обвиняли в убийстве, совершенном в составе организованной группы и преступном сговоре. Заключенный отбывал несколько сроков.

Столкнувшись с этими нарушениями, Себастьен Ковель объявил о принятии мер.

"Я немедленно потребовал проведения внутреннего расследования. Министр юстиции распорядился о проведении проверки Генеральной инспекцией юстиции", — заверил он.

В прошлом месяце Коллегия адвокатов Лиона выразила обеспокоенность переполненностью тюрьмы Лион-Корбас, сообщает BBC.

По данным BFMTV, по состоянию на 1 мая 2025 года в тюрьме содержалось около 1200 человек, а ее вместимость составляет 678 человек.

"Заполняемость этого учреждения составляет 170%. Это, безусловно, осложняет условия работы наших сотрудников. Этот инцидент, скорее, свидетельствует о совокупности существенных ошибок, возможно, недостатков, которые будут выявлены в ходе расследования", — объяснил Ковель.

Ранее Фокус писал, что в Краматорске из-под конвоя сбежали четыре пленных оккупанта.

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