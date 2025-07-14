Втеча століття: злочинець утік із в'язниці, сховавшись у сумці звільненого співкамерника

У Франції затримали 20-річного Елязіда Ахамада на прізвисько "Джокер" або "Зрівнювач", який втік із в'язниці Ліон-Корбас, недалеко від Ліона в департаменті Рона на південному сході Франції, сховавшись у сумці для білизни свого сусіда по камері.

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Той, відсидівши термін і вийшовши на волю, "прихопив" і 172-сантиметрового товариша. Відсутність ув'язненого адміністрація в'язниці помітила 12 липня, через добу після втечі, пише Le Monde.

Щоправда, довго насолоджуватися свободою у Елязіда, який родом з Майотти, французької території в Індійському океані, не вийшло. Уже в понеділок, 14 липня, його заарештували в Сатонай-Кампі, сусідньому місті в столичному регіоні Ліона.

Молодий чоловік, який перебуває під вартою, був заарештований "близько 6-ї ранку, коли виходив із підвалу", ідеться в заяві прокуратури. Його співкамерник "був відсутній і поки не заарештований".

Себастьєн Ковель, головний директор Національної тюремної адміністрації, заявив в ефірі BFMTV, що "це вкрай рідкісний випадок, який свідчить про абсолютно неприйнятну серію помилок".

Ковель уточнив, що втікач перебуває під червоним повідомленням Інтерполу. Його звинувачували у вбивстві, скоєному в складі організованої групи і злочинній змові. Ув'язнений відбував кілька термінів.

Зіткнувшись із цими порушеннями, Себастьєн Ковель оголосив про вжиття заходів.

"Я негайно зажадав проведення внутрішнього розслідування. Міністр юстиції розпорядився про проведення перевірки Генеральною інспекцією юстиції", — запевнив він.

Минулого місяця Колегія адвокатів Ліона висловила стурбованість переповненістю в'язниці Ліон-Корбас, повідомляє BBC.

За даними BFMTV, станом на 1 травня 2025 року у в'язниці утримували близько 1200 осіб, а її місткість становить 678 осіб.

"Заповнюваність цієї установи становить 170%. Це, безумовно, ускладнює умови роботи наших співробітників. Цей інцидент, скоріше, свідчить про сукупність суттєвих помилок, можливо, недоліків, які будуть виявлені під час розслідування", — пояснив Ковель.

Раніше Фокус писав, що в Краматорську з-під конвою втекли чотири полонених окупанта.

Ми також розповідали, що в Іспанії помилково випустили з в'язниці наркобарона, який планував топзамахи в Нідерландах.