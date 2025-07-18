В мире умер последний носитель древнего языка, который существовал сотни лет

Древний язык коренных американцев официально вымер после того, как его последний носитель умер в возрасте 95 лет. Племя каддо существует с 900 года н. э.

Related video

Племя каддо в Оклахоме, США, объявило в понедельник, что умер Эдмонд Джонсон, последний представитель племени, свободно владевший языком каддо, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В США умер последний носитель языка племени каддо

"Мистер Джонсон был не только важным носителем знаний нашего языка и уважаемым старейшиной. Его кончина стала невосполнимой утратой для нашего наследия", - сообщили в общине.

Древней родиной племени каддо были территории современных штатов Луизиана, Техас, Арканзас и Оклахома.

Племя каддо начали уничтожать испанские поселенцы Фото: Соцсети

Древние предметы, найденные археологами, позволяют предположить, что племя существовало уже в 900 году н. э.

Первыми, кто начал уничтожать племя каддо, стали испанские поселенцы во главе с Эрнандо де Сото. После многочисленных насильственных переселений народ Каддо обосновался на территории, которая сейчас известна как округ Каддо, штат Оклахома.

"Мы — древнее племя. Мы живем здесь с незапамятных времен. И мы будем здесь жить", — говорится на сайте племени.

Теперь, после смерти Джонсона, перед племенем стоит задача сохранения своего языка. Он работал с Алайной Талате, директором по сохранению языка племени.

Женщины племени каддо на фоне традиционного дома Фото: Соцсети

Однако есть опасения, что соплеменники Джонсона никогда не смогут говорить на языке каддо, используя тот же словарный запас, что и он, и что некоторые слова и фразы теперь утеряны навсегда.

Мертвые языки: что известно

Лингвисты отмечают, что главная функция естественного языка — коммуникативная. Чтобы эта функция выполнялась, необходимо иметь хотя бы двух носителей языка, которые бы могли общаться между собой. Когда остается один носитель, коммуникативная функция языка оказывается утраченной. Со смертью последнего носителя язык считается мертвым.

В настоящее время в мире насчитывается до нескольких десятков живых последних носителей разных языков (по некоторым утверждениям их может быть около 50).

В 21 веке умерло несколько десятков последних носителей языков во всем мире. Среди них было много коренных американцев. Так, пять лет назад умер последний, кто говорил на языке племени Тускарора. А в 2004 году в возрасте 98 лет умерла Ян Хуаньи, последняя носительница женского языка нюй-шу, использовавшегося женщинами в Китае около 400 лет. А в России умерли двое носителей диалектов алеутского языка. Носители алеутского языка имелись в России до 2021 года. По данным Института языкознания РАН, последняя носительница алеутского языка в России умерла в 2021 году, в результате чего теперь алеутский язык считается в этой стране исчезнувшим. В США на алеутском говорят всего 80 человек.

Напомним, Фокус писал о том, что мертвые языки поможет расшифровать искусственный интеллект.

А также мы рассказывали, что известно о доисторическом языке неандертальцев и как они общались.