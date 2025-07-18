У світі помер останній носій стародавньої мови, яка існувала сотні років
Стародавня мова корінних американців офіційно вимерла після того, як її останній носій помер у віці 95 років. Плем'я каддо існує з 900 року н. е.
Плем'я каддо в Оклахомі, США, оголосило в понеділок, що помер Едмонд Джонсон, останній представник племені, який вільно володів мовою каддо, пише Daily Mail.
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"Містер Джонсон був не лише важливим носієм знань нашої мови та шанованим старійшиною. Його смерть стала непоправною втратою для нашої спадщини", — повідомили в громаді.
Давньою батьківщиною племені каддо були території сучасних штатів Луїзіана, Техас, Арканзас і Оклахома.
Стародавні предмети, знайдені археологами, дають змогу припустити, що плем'я існувало вже 900 року н. е.
Першими, хто почав знищувати плем'я каддо, стали іспанські поселенці на чолі з Ернандо де Сото. Після численних насильницьких переселень народ Каддо влаштувався на території, яка зараз відома як округ Каддо, штат Оклахома.
"Ми — давнє плем'я. Ми живемо тут із незапам'ятних часів. І ми будемо тут жити", — йдеться на сайті племені.
Тепер, після смерті Джонсона, перед племенем стоїть завдання збереження своєї мови. Він працював з Алайною Талате, директором зі збереження мови племені.
Однак є побоювання, що одноплемінники Джонсона ніколи не зможуть розмовляти мовою каддо, використовуючи той самий словниковий запас, що і він, і що деякі слова і фрази тепер загублені назавжди.
Мертві мови: що відомо
Лінгвісти зазначають, що головна функція природної мови — комунікативна. Щоб ця функція виконувалася, необхідно мати хоча б двох носіїв мови, які б могли спілкуватися між собою. Коли залишається один носій, комунікативна функція мови виявляється втраченою. Зі смертю останнього носія мова вважається мертвою.
Нині у світі налічується до кількох десятків живих останніх носіїв різних мов (за деякими твердженнями їх може бути близько 50).
У 21 столітті померло кілька десятків останніх носіїв мов у всьому світі. Серед них було багато корінних американців. Так, п'ять років тому помер останній, хто говорив мовою племені Тускарора. А 2004 року у віці 98 років померла Ян Хуаньї, остання носійка жіночої мови нюй-шу, яку використовували жінки в Китаї близько 400 років. А в Росії померли двоє носіїв діалектів алеутської мови. Носії алеутської мови були в Росії до 2021 року. За даними Інституту мовознавства РАН, остання носійка алеутської мови в Росії померла 2021 року, унаслідок чого тепер алеутську мову вважають у цій країні зниклою. У США алеутською розмовляє всього 80 осіб.
Нагадаємо, Фокус писав про те, що мертві мови допоможе розшифрувати штучний інтелект.
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