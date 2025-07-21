Армейский самолет упал на школу в Бангладеш: есть жертвы (видео)

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате падения учебного военного самолета на территорию образовательного учреждения.

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В понедельник, 21 июля, в городе Дакка произошла авиакатастрофа — тренировочный истребитель Военно-воздушных сил Бангладеш упал на территорию школьного кампуса. Об этом сообщает Associated Press.

Авария случилась на севере Дакки, в районе Уттара, где расположен учебный комплекс Milestone School and College. В момент трагедии там находились ученики — часть из них сдавала экзамены, другие присутствовали на обычных занятиях. Очевидцы видели, как с места происшествия поднимаются густые клубы дыма, а телевизионные кадры демонстрировали пламя и хаос на школьном дворе, где только что произошло падение самолета.

По данным телеканала Jamuna TV, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 13 человек, среди них — ученики учебного заведения. В то же время, газета Prothom Alo отметила, что большинство травмированных — школьники с ожогами различной степени тяжести, а в больницу были доставлены не менее 20 человек. Некоторые местные СМИ сообщили что один человек погиб, четверо ранены.

Армейский самолет упал на школу в Бангладеш

На месте инцидента царили паника и неразбериха — родственники учеников пытались прорваться в заведение, а спасатели в срочном порядке эвакуировали пострадавших. Очевидцы рассказывали, что людей транспортировали даже с помощью трехколесных рикш и подручных средств.

Одна из учениц заведения, Рафика Таха, которая не находилась в кампусе во время катастрофы, рассказала журналистам, что Milestone School and College посещают примерно 2 тысячи детей — от младших классов до выпускников старшей школы. По ее словам, в день трагедии ученики сдавали тесты или присутствовали на уроках.

"Я ужаснулась, когда увидела эти кадры по телевизору", — поделился 16-летний школьник. "Боже мой! Это же моя школа", — сказал он.

Авиакатастрофа в Бангладеш: есть погибший и раненые

В коротком пресс-релизе со стороны пресс-службы вооруженных сил страны было подтверждено, что к аварии привел самолет модели F-7 BGI, который использовался в летной подготовке Воздушными силами Бангладеш. Представительница пожарной службы Лима Ханам в комментарии журналистам по телефону сообщила об одном погибшем и по меньшей мере четырех раненых, однако детали пока не уточняются.

Как сообщал Фокус, в прошлом году в Бангладеш митингующие подожгли люксовый отель, было много жертв.

Напомним, в 2022 году разбился самолет, перевозивший сербскую военную технику в Бангладеш.