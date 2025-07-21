Армійський літак впав на школу у Бангладеш: є жертви (відео)

Щонайменше одна людина загинула, ще декілька отримали поранення внаслідок падіння навчального військового літака на територію освітнього закладу.

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У понеділок, 21 липня, в місті Дакка сталася авіакатастрофа – тренувальний винищувач Військово-повітряних сил Бангладеш упав на територію шкільного кампусу. Про це повідомляє Associated Press.

Аварія трапилася на півночі Дакки, у районі Уттара, де розташований навчальний комплекс Milestone School and College. У момент трагедії там перебували учні – частина з них здавала іспити, інші були присутні на звичайних заняттях. Очевидці бачили, як з місця події здіймаються густі клуби диму, а телевізійні кадри демонстрували полум’я та хаос на шкільному подвір’ї, де щойно відбулося падіння літака.

За даними телеканалу Jamuna TV, внаслідок інциденту постраждали щонайменше 13 осіб, серед них – учні навчального закладу. Водночас, газета Prothom Alo зазначила, що більшість травмованих – школярі з опіками різного ступеня тяжкості, а до лікарні було доставлено не менше ніж 20 осіб. Деякі місцеві ЗМІ повідомили що одна людина загинула, чотири пораненні.

Армійський літак впав на школу у Бангладеш

На місці інциденту панували паніка і плутанина – родичі учнів намагалися прорватися до закладу, а рятувальники в терміновому порядку евакуювали постраждалих. Очевидці розповідали, що людей транспортували навіть за допомогою триколісних рикш і підручних засобів.

Одна з учениць закладу, Рафіка Таха, яка не перебувала в кампусі під час катастрофи, розповіла журналістам, що Milestone School and College відвідують приблизно 2 тисячі дітей – від молодших класів до випускників старшої школи. За її словами, у день трагедії учні складали тести або були присутні на уроках.

"Я жахнулася, коли побачила ці кадри по телевізору", – поділився 16-річний школяр. "Боже мій! Це ж моя школа", – сказав він.

Авіакатастрофа у Бангладеш: є загиблий та поранені

У короткому пресрелізі з боку пресслужби збройних сил країни було підтверджено, що до аварії призвів літак моделі F-7 BGI, який використовувався у льотній підготовці Повітряними силами Бангладеш. Представниця пожежної служби Ліма Ханам у коментарі журналістам по телефону повідомила про одного загиблого та щонайменше чотирьох поранених, однак деталі поки що не уточнюються.

Як повідомляв Фокус, Минулого року у Бангладеш мітингувальники підпалили люксовий готель, було багато жертв.

Нагадаємо, у 2022 році розбився літак, що перевозив сербську військову техніку в Бангладеш.