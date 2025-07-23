Туристы с наркотиками парализуют Ибицу: скорая помощь срывается с вызовов

Испанские медики бьют тревогу из-за туристов, которые массово передозируются наркотиками на Ибице. Из-за этого местная скорая помощь работает на пределе возможностей и не успевает реагировать на другие вызовы.

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Как сообщает испанское издание elDiario.es, курортный остров Ибица переживает критическую нагрузку на систему экстренной медицинской помощи из-за массовых случаев отравлений наркотиками среди иностранных отдыхающих. В частности, четверть всех вызовов скорой помощи связаны с инцидентами в ночных клубах.

По словам председателя профсоюза медицинских техников Испании (WCUHT) Хосе Мануэля Марото, большинство случаев связаны с употреблением наркотиков или алкоголя в местах массовых развлечений. Это, по его словам, парализует нормальную работу медиков и отвлекает ресурсы от других пациентов.

"Ситуация становится критической. Население острова растет, клубов становится больше, но система здравоохранения не успевает за этим темпом", — заявил Марото. По его словам, развлекательные заведения обязаны иметь базовое медицинское присутствие, но большинство не нанимают профессиональные службы экстренной помощи, перекладывая бремя на государство.

В прошлом году Ибицу посетили более 3 млн. 280 тыс. туристов, и несмотря на незначительное снижение по сравнению с 2023-м, нагрузка на скорую помощь не уменьшилась. "Кареты задерживаются, другие пациенты не могут получить своевременную помощь, потому что медики вынуждены обслуживать передозировки в клубах", — добавил представитель профсоюза.

Ученые уже несколько лет исследуют смертность от наркотиков на острове. Согласно публикации в журнале European Psychiatry, с 2010 по 2016 годы наиболее смертельными были случаи употребления МДМА и кокаина. Количество таких инцидентов растет.

Промоутер Уэйн Энтони, который приехал на Ибицу еще в 1988 году, признает: наркотики являются частью вечерней культуры острова. "Что бы вы ни делали — устанавливали правила, принимали законы — это не остановит волну. Наркотики здесь всегда были частью искусства, музыки, моды", — сказал он в интервью Sky News.

В исследовании Ливерпульского университета Джона Мурса, проведенном в 2014 году, говорится, что более 85% молодых туристов на Ибице хотя бы раз употребляли запрещенные вещества. Половина также активно курили табак.

"Компании зарабатывают миллиарды на туристах, а платят за это все — испанские налогоплательщики. Это несправедливо", — отметил председатель профсоюза медицинских техников Испании (WCUHT) Хосе Мануэль Марото.

Профсоюз медиков призывает клубы срочно заключать контракты с частными службами скорой помощи, чтобы не обременять государственную систему.

Недавно Фокус писал: открыт способ борьбы с опасной передозировкой, который не имеет побочных эффектов.

Как сообщал Фокус, ученые предупреждают, что Ибица и Майорка могут вскоре исчезнуть из-за изменения климата.