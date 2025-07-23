Туристи з наркотиками паралізують Ібіцу: швидка допомога зривається з викликів

Іспанські медики б’ють на сполох через туристів, які масово передозуються наркотиками на Ібіці. Через це місцева швидка допомога працює на межі можливостей і не встигає реагувати на інші виклики.

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Як повідомляє іспанське видання elDiario.es, курортний острів Ібіца переживає критичне навантаження на систему екстреної медичної допомоги через масові випадки отруєнь наркотиками серед іноземних відпочивальників. Зокрема, чверть усіх викликів швидкої допомоги пов’язані з інцидентами у нічних клубах.

За словами голови профспілки медичних техніків Іспанії (WCUHT) Хосе Мануеля Марото, більшість випадків пов’язані з вживанням наркотиків або алкоголю у місцях масових розваг. Це, за його словами, паралізує нормальну роботу медиків і відвертає ресурси від інших пацієнтів.

"Ситуація стає критичною. Населення острова зростає, клубів більшає, але система охорони здоров’я не встигає за цим темпом", – заявив Марото. За його словами, розважальні заклади зобов’язані мати базову медичну присутність, але більшість не наймають професійні служби екстреної допомоги, перекладаючи тягар на державу.

Минулого року Ібіцу відвідали понад 3 млн. 280 тис. туристів, і попри незначне зниження у порівнянні з 2023-м, навантаження на швидку допомогу не зменшилось. "Карети затримуються, інші пацієнти не можуть отримати вчасну допомогу, бо медики змушені обслуговувати передозування в клубах", – додав представник профспілки.

Науковці вже кілька років досліджують смертність від наркотиків на острові. Згідно з публікацією у журналі European Psychiatry, з 2010 по 2016 роки найбільш смертельними були випадки вживання МДМА та кокаїну. Кількість таких інцидентів зростає.

Промоутер Вейн Ентоні, який приїхав на Ібіцу ще у 1988 році, визнає: наркотики є частиною вечіркової культури острова. "Що б ви не робили – встановлювали правила, ухвалювали закони – це не зупинить хвилю. Наркотики тут завжди були частиною мистецтва, музики, моди", – сказав він в інтерв’ю Sky News.

У дослідженні Ліверпульського університету Джона Мурса, проведеному 2014 року, йдеться, що понад 85% молодих туристів на Ібіці хоча б раз вживали заборонені речовини. Половина також активно курили тютюн.

"Компанії заробляють мільярди на туристах, а платять за це всі – іспанські платники податків. Це несправедливо", – зазначив голова профспілки медичних техніків Іспанії (WCUHT) Хосе Мануель Марото.

Профспілка медиків закликає клуби терміново укладати контракти з приватними службами швидкої допомоги, щоби не обтяжувати державну систему.

Нещодавно Фокус писав: відкрито спосіб боротьби з небезпечним передозуванням, який не має побічних ефектів.

Як повідомляв Фокус, вчені попереджають, що Ібіца та Майорка можуть незабаром зникнути через зміну клімата.