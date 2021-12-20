Злітайте, поки не пізно. Вчені попереджають, що Ібіца та Майорка можуть незабаром зникнути

Головна причина майбутнього зникнення – зміна клімату. Однак дослідники вважають, що процес можна уповільнити, посадивши велику кількість водоростей.

У процесі свого недавнього дослідження, кліматологи з'ясували, що понад 50% пляжів на приголомшливих Балеарських островах Іспанії можуть безповоротно зникнути до кінця XXI століття, пише Express.

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Архіпелаг Балеарських островів розташований у західній частині Середземного моря біля східного узбережжя Іспанії. До нього входять 3 великі острови — Майорка, Менорка та Ібіца. Ці острови вважаються одними з наймальовничіших і найпопулярніших серед туристів. Вони вражають своїми бухтами, чудовими заходами сонця і запаморочливими природними ландшафтами. Проте, як заявляють вчені, до кінця ХХІ століття половина цієї краси може зникнути назавжди.

Для відстеження змін рівня моря за умов поточної зміни клімату, дослідницька група з Океанографічного центру Балеарських островів створила комп'ютерну модель.

Як пояснив один із авторів дослідження Мігель Агуллес, зміна клімату призведе до незворотної втрати понад 50% поверхні пляжу, збільшуючись до більше ніж 80% під час штормів. Такого висновку вчені дійшли, ґрунтуючись на найгіршому сценарії наслідків зміни клімату.

[ + – ] Архіпелаг Балеарських островів розташований у західній частині Середземного моря біля східного узбережжя Іспанії.

"Пляжі на Балеарських островах, включаючи Ібіцу та Майорку, можуть назавжди загубитися під водою", — наголосив Агуллес.

На думку групи експертів, зусилля зі скорочення викидів вуглекислого газу могли б урятувати Балеарські острови від затоплення. Група закликала місцеві та національні уряди зменшити вплив зміни клімату на пляжі.

Вчені вважають, що в цій ситуації може допомогти посадка великої кількості водоростей, зокрема, Posidonia Oceanica, які виростають у цьому районі. Один гектар цієї рослини, широко відомої як "кулі Нептуна", може вбирати стільки ж вуглекислого газу, скільки 15 гектарів тропічного лісу.

Як зазначається у дослідженні, на стан Балеарських островів вплине не тільки підвищення рівня моря, а й рівня повеней. У процесі дослідження вивчалася форма кожного пляжу, а також ступінь зернистості піску та довжина лугів морських трав. Вчені використали ці дані, щоб передбачити, наскільки велика ймовірність того, що цей район постраждає від прибережних повеней.

[ + – ] Майорка — один із Балеарських островів, розташованих у Середземному морі

Хоча ймовірність екстремальних погодних умов виявилася нижчою, ніж вважалося раніше, команда попередила, що спустошливого впливу на берегову лінію все одно не уникнути. Очікується, що до кінця століття щонайменше 56% районів острова будуть безповоротно втрачені.

Раніше вчені з'ясували, що замість снігу в Арктиці йтиме дощ. За оцінками дослідників, зміни почнуться на кілька десятиліть раніше, ніж вони передбачали раніше, і це матиме серйозні наслідки для всієї Землі. Так, наприклад, почнуть вмирати тварини, що мешкають на півночі, підвищиться температура, а також рівень світового океану, повені стануть більш поширеними явищами.

А ось дослідження, проведене в листопаді цього року, показало, що в результаті зміни клімату, в амазонських лісах птиці стали меншими, а їхні крила довші. Причиною цього стало глобальне потепління.