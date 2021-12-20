Слетайте, пока не поздно. Ученые предупреждают, что Ибица и Майорка могут вскоре исчезнуть
Главная причина предстоящего исчезновения - изменение климата. Однако исследователи считают, что процесс можно замедлить, посадив большое количество водорослей.
В ходе своего недавнего исследования, климатологи выяснили, что более 50% пляжей на потрясающих Балеарских островах Испании могут безвозвратно исчезнуть к концу XXI века, пишет Express.
Архипелаг Балеарских островов расположен в западной части Средиземного моря у восточного побережья Испании. В его состав входят 3 крупных острова — Майорка, Менорка и Ибица. Эти острова считаются одними из самых живописных и популярных среди туристов. Они поражают своими бухтами, великолепными закатами и умопомрачительными природными ландшафтами. Однако, как заявляют ученые, к концу XXI века половина этой красоты может исчезнуть навсегда.
Для отслеживания изменений уровня моря в условиях текущего изменения климата, исследовательская группа из Океанографического центра Балеарских островов создала компьютерную модель.
Как объяснил один из авторов исследования Мигель Агуллес, изменение климата приведет к необратимой потере более 50% поверхности пляжа, увеличиваясь до более чем 80% во время штормов. К такому выводу ученые пришли, основываясь на наихудшем сценарии последствий изменения климата.
"Пляжи на Балеарских островах, включая Ибицу и Майорку, могут навсегда затеряться под водой", — подчеркнул Агуллес.
По мнению группы экспертов, усилия по сокращению выбросов углекислого газа могли бы спасти Балеарские острова от затопления. Группа призвала местные и национальные правительства уменьшить воздействие изменения климата на пляжи.
Ученые считают, что в этой ситуации может помочь посадка большого количества водорослей, в частности, Posidonia Oceanica — которые произрастают в этом районе. Один гектар этого растения, широко известного как "шары Нептуна", может впитывать столько же углекислого газа, сколько 15 гектаров тропического леса.
Как отмечается в исследовании, на состояние Балеарских островов повлияет не только повышение уровня моря, но и уровня наводнений. В ходе исследования изучалась форма каждого пляжа, а также степень зернистости песка и протяженность лугов морских трав. Ученые использовали эти данные, чтобы предсказать, насколько велика вероятность того, что этот район пострадает от прибрежных наводнений.
Хотя вероятность экстремальных погодных условий оказалась ниже, чем считалось ранее, команда предупредила, что опустошительного влияния на береговую линию все равно не избежать. Ожидается, что к концу столетия по меньшей мере 56% районов острова будут безвозвратно потеряны.
Ранее ученые выяснили, что вместо снега в Арктике скоро будет идти дождь. По оценкам исследователей, изменения начнутся на несколько десятилетий раньше, чем они предполагали ранее и это будет иметь серьезные последствия для всей Земли. Так, например, начнут умирать животные, обитающие на севере, повысится температура, а также уровень мирового океана, наводнения — станут более распространенными явлениями.
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