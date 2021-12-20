Слетайте, пока не поздно. Ученые предупреждают, что Ибица и Майорка могут вскоре исчезнуть

Главная причина предстоящего исчезновения - изменение климата. Однако исследователи считают, что процесс можно замедлить, посадив большое количество водорослей.

В ходе своего недавнего исследования, климатологи выяснили, что более 50% пляжей на потрясающих Балеарских островах Испании могут безвозвратно исчезнуть к концу XXI века, пишет Express.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Архипелаг Балеарских островов расположен в западной части Средиземного моря у восточного побережья Испании. В его состав входят 3 крупных острова — Майорка, Менорка и Ибица. Эти острова считаются одними из самых живописных и популярных среди туристов. Они поражают своими бухтами, великолепными закатами и умопомрачительными природными ландшафтами. Однако, как заявляют ученые, к концу XXI века половина этой красоты может исчезнуть навсегда.

Для отслеживания изменений уровня моря в условиях текущего изменения климата, исследовательская группа из Океанографического центра Балеарских островов создала компьютерную модель.

Как объяснил один из авторов исследования Мигель Агуллес, изменение климата приведет к необратимой потере более 50% поверхности пляжа, увеличиваясь до более чем 80% во время штормов. К такому выводу ученые пришли, основываясь на наихудшем сценарии последствий изменения климата.

[ + – ] Архипелаг Балеарских островов расположен в западной части Средиземного моря у восточного побережья Испании

"Пляжи на Балеарских островах, включая Ибицу и Майорку, могут навсегда затеряться под водой", — подчеркнул Агуллес.

По мнению группы экспертов, усилия по сокращению выбросов углекислого газа могли бы спасти Балеарские острова от затопления. Группа призвала местные и национальные правительства уменьшить воздействие изменения климата на пляжи.

Ученые считают, что в этой ситуации может помочь посадка большого количества водорослей, в частности, Posidonia Oceanica — которые произрастают в этом районе. Один гектар этого растения, широко известного как "шары Нептуна", может впитывать столько же углекислого газа, сколько 15 гектаров тропического леса.

Как отмечается в исследовании, на состояние Балеарских островов повлияет не только повышение уровня моря, но и уровня наводнений. В ходе исследования изучалась форма каждого пляжа, а также степень зернистости песка и протяженность лугов морских трав. Ученые использовали эти данные, чтобы предсказать, насколько велика вероятность того, что этот район пострадает от прибрежных наводнений.

[ + – ] Майорка - один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море

Хотя вероятность экстремальных погодных условий оказалась ниже, чем считалось ранее, команда предупредила, что опустошительного влияния на береговую линию все равно не избежать. Ожидается, что к концу столетия по меньшей мере 56% районов острова будут безвозвратно потеряны.

Ранее ученые выяснили, что вместо снега в Арктике скоро будет идти дождь. По оценкам исследователей, изменения начнутся на несколько десятилетий раньше, чем они предполагали ранее и это будет иметь серьезные последствия для всей Земли. Так, например, начнут умирать животные, обитающие на севере, повысится температура, а также уровень мирового океана, наводнения — станут более распространенными явлениями.

А вот исследование, проведенное в ноябре этого года, показало, что в результата изменения климата, в амазонских лесах птицы стали меньше, а их крылья длиннее. Причиной этому оказалось глобальное потепление.