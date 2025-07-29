Любовь и пропаганда: Ким Чен Ын запустил в Северной Корее телесериал о бюрократах и партии

В телешоу "Новая весна на равнине Пэкхэк" показаны молодые северокорейцы со смартфонами, которые сражаются за урожай и свои чувства на фоне бюрократии и коррупции.

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Тоталитарные лидеры Северной Кореи долгое время пичкали население ничем не прикрытой пропагандой, показывающей КНДР утопическим раем, где все счастливы трудиться на благо страны. Но так как страна более не так изолирована, как было раньше, Ким Чен Ын пробует другую тактику: телевизионные драмы, которые намекают, что проблемы есть, но только руководство может их решить, пишет WSJ.

Цель, по словам аналитиков, — управлять ожиданиями людей и сплотить их для преодоления многочисленных трудностей, с которыми столкнулась Северная Корея.

Результатом стал новый телесериал "Новая весна на равнине Пэкхэк", который честно показывает повседневную коррупцию, процветающую в Северной Корее. Местные чиновники расхищают зерно, фермеры не выполняют нормы, а люди подкупают начальство. В нем также показаны семейные конфликты.

Кадр из нового сериала КНДР Фото: Скриншот

Но тем ни менее, сериал стал хитом у неизбалованной северокорейской аудитории.

"Сериал очаровал зрителей, прежде всего, своей реалистичностью", — отмечают северокорейские критики.

"Мы никогда не видели столь откровенного изображения партийных и личных недостатков", — сказал Крис Мандей, доцент южнокорейского Университета Донсо, изучающий Россию и Северную Корею.

22-серийный сериал "Новая весна на равнине Пэкхэк" стал первым новым сериалом, вышедшим в эфир при режиме Ким Чен Ира с 2023 года.

В нем рассказывается о секретаре Трудовой партии, который переезжает в сельскую местность, чтобы помочь увеличить урожай. Но сталкивается с коррупцией и бюрократией. Его жена разочарована переездом в деревню, а местные жители предлагают взятки.

Кадр из нового сериала КНДР Фото: Скриншот

Аналитики утверждают, что сериал призван вдохновить северокорейцев на преодоление многочисленных трудностей, с которыми столкнулась страна. Между тем, романтическая линия включает в себя флирт и душевную боль, что нетипично для северокорейского телевидения. Как правило, персонажи северокорейских сериалов проявляют эмоции, выражая преданность только партийным идеалам. Главные герои сериала используют смартфоны, а ученики управляют дронами в школе – гаджеты, недоступные для большей части населения КНДР.

В сериале честно показаны трудности, с которыми сталкивается КНДР, но при этом намекают, что только власть в лице активного партийного работника может их преодолеть.

Аналитики отмечают, что такой контент отражает более широкие усилия Ким Чен Ына, направленные на признание слабости власти для сохранения легитимности в глазах народа.

В отличие от своего отца и деда, Ким использует "провокационный" контент, чтобы привлечь людей и пообещать перемены к лучшему, сказал Чон Ен Сон, который исследует северокорейскую культуру в Университете Конкук в Сеуле.

Ким Чен Ын запрещает населению КНДР смотреть иностранные сериалы Фото: KCNA

Но при этом в новом сериале показана и привычная пропаганда, которая изображает Северную Корею как современную страну. Еды в изобилии, строятся новые дома. Люди используют смартфоны, чтобы звонить друг другу и проводить исследования на компьютерах. Фермеры работают, а за их спинами висит огромный красный баннер с надписью: "Давайте станем фермерами, которые служат стране!"

Молодая ученица рисует чертеж сельскохозяйственного дрона в школе. "Я добьюсь успеха и добьюсь того, чтобы пестициды и удобрения применялись с помощью этого дрона", — говорит она матери.

Новый сериал появился после особенно трудного периода для северокорейцев, когда страна страдала от последствий пандемии коронавируса и наводнения.

КНДР сильно пострадала от пандемии и наводнения Фото: KCNA

После вспышки COVID-19 в 2020 году страна усилила пограничный контроль и приказала расстреливать на месте всех, кто пытался пересечь границу. Пхеньян также начал борьбу с иностранной информацией, распространение иностранного контента карается смертной казнью. По словам перебежчиков, утопический образ Северной Кореи в государственной пропаганде давно отвергается отечественными зрителями как слишком нереалистичный и несоответствующий реальности.

У большинства населения крупных городов есть телевизоры, но, по словам перебежчиков, менее половины жителей сельской местности могут себе их позволить. Молодые северокорейцы предпочитают контрабандные южнокорейские сериалы и фильмы. Так, один из перебежчиков, который сбежал в Южную Корею в 2023 году, рассказал, что часто смотрел южнокорейские телепередачи и слушал K-pop. Он включал государственное телевидение только тогда, когда подозревал, что власти могут патрулировать район в поисках людей, смотрящих иностранный контент. По его словам, с 2020 года полиция обходит дома примерно два раза в месяц. Тех, кого ловили на просмотре, публично казнили.

В Северной Корее сделали пропаганду менее явной, чтобы подчеркнуть роль партии Фото: KCNA

Напомним, в Северной Корее открылся курорт Вонсан-Кальма, где, как предполагалось, будут отдыхать российские туристы. Но их оказалось слишком мало, так что, чтобы впечатлить российскую делегацию, туда согнали местных жителей.

Ранее Фокус писал о курорте Вонсан-Кальма. Прежде, чем его привели в порядок и открыли для туристов, его облюбовали бездомные, существование которых в Северной Корее отрицается. Так что роскошный курорт долгое время имел буквально дурнопахнущую репутацию.