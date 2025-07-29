Любов і пропаганда: Кім Чен Ин запустив у Північній Кореї телесеріал про бюрократів і партію

У телешоу "Нова весна на рівнині Пекхек" показано молодих північнокорейців зі смартфонами, які б'ються за врожай і свої почуття на тлі бюрократії та корупції.

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Тоталітарні лідери Північної Кореї довгий час напихали населення нічим не прикритою пропагандою, що показує КНДР утопічним раєм, де всі щасливі працювати на благо країни. Але оскільки країна більше не так ізольована, як було раніше, Кім Чен Ин пробує іншу тактику: телевізійні драми, які натякають, що проблеми є, але тільки керівництво може їх вирішити, пише WSJ.

Мета, за словами аналітиків, — керувати очікуваннями людей і згуртувати їх для подолання численних труднощів, з якими зіткнулася Північна Корея.

Результатом став новий телесеріал "Нова весна на рівнині Пекхек", який чесно показує повсякденну корупцію, що процвітає в Північній Кореї. Місцеві чиновники розкрадають зерно, фермери не виконують норми, а люди підкуповують начальство. У ньому також показані сімейні конфлікти.

Кадр із нового серіалу КНДР Фото: Скриншот

Але тим не менш, серіал став хітом у нерозпещеної північнокорейської аудиторії.

"Серіал зачарував глядачів насамперед своєю реалістичністю", — зазначають північнокорейські критики.

"Ми ніколи не бачили настільки відвертого зображення партійних і особистих недоліків", — сказав Кріс Мандей, доцент південнокорейського Університету Донсо, який вивчає Росію і Північну Корею.

22-серійний серіал "Нова весна на рівнині Пекхек" став першим новим серіалом, що вийшов в ефір за режиму Кім Чен Іра з 2023 року.

У ньому розповідається про секретаря Трудової партії, який переїжджає в сільську місцевість, щоб допомогти збільшити врожай. Але стикається з корупцією та бюрократією. Його дружина розчарована переїздом у село, а місцеві жителі пропонують хабарі.

Кадр із нового серіалу КНДР Фото: Скриншот

Аналітики стверджують, що серіал покликаний надихнути північнокорейців на подолання численних труднощів, з якими зіткнулася країна. Тим часом романтична лінія містить у собі флірт і душевний біль, що нетипово для північнокорейського телебачення. Як правило, персонажі північнокорейських серіалів проявляють емоції, висловлюючи відданість тільки партійним ідеалам. Головні герої серіалу використовують смартфони, а учні керують дронами в школі — гаджети, недоступні для більшої частини населення КНДР.

У серіалі чесно показано труднощі, з якими стикається КНДР, але при цьому натякають, що тільки влада в особі активного партійного працівника може їх подолати.

Аналітики зазначають, що такий контент відображає ширші зусилля Кім Чен Ина, спрямовані на визнання слабкості влади для збереження легітимності в очах народу.

На відміну від свого батька і діда, Кім використовує "провокаційний" контент, щоб привернути увагу людей і пообіцяти зміни на краще, сказав Чон Ен Сон, який досліджує північнокорейську культуру в Університеті Конкук у Сеулі.

Кім Чен Ин забороняє населенню КНДР дивитися іноземні серіали Фото: KCNA

Але при цьому в новому серіалі показана і звична пропаганда, яка зображує Північну Корею як сучасну країну. Їжі вдосталь, будуються нові будинки. Люди використовують смартфони, щоб телефонувати одне одному і проводити дослідження на комп'ютерах. Фермери працюють, а за їхніми спинами висить величезний червоний банер із написом: "Давайте станемо фермерами, які служать країні!"

Молода учениця малює креслення сільськогосподарського дрона в школі. "Я доб'юся успіху і доб'юся того, щоб пестициди і добрива застосовувалися за допомогою цього дрона", — каже вона матері.

Новий серіал з'явився після особливо важкого періоду для північнокорейців, коли країна потерпала від наслідків пандемії коронавірусу та повені.

КНДР сильно постраждала від пандемії та повені Фото: KCNA

Після спалаху COVID-19 2020 року країна посилила прикордонний контроль і наказала розстрілювати на місці всіх, хто намагався перетнути кордон. Пхеньян також почав боротьбу з іноземною інформацією, поширення іноземного контенту карається смертною карою. За словами перебіжчиків, утопічний образ Північної Кореї в державній пропаганді давно відкидається вітчизняними глядачами як надто нереалістичний і невідповідний реальності.

У більшості населення великих міст є телевізори, але, за словами перебіжчиків, менше половини жителів сільської місцевості можуть собі їх дозволити. Молоді північнокорейці віддають перевагу контрабандним південнокорейським серіалам і фільмам. Так, один із перебіжчиків, який втік до Південної Кореї 2023 року, розповів, що часто дивився південнокорейські телепередачі і слухав K-pop. Він вмикав державне телебачення тільки тоді, коли підозрював, що влада може патрулювати район у пошуках людей, які дивляться іноземний контент. За його словами, з 2020 року поліція обходить будинки приблизно двічі на місяць. Тих, кого ловили на перегляді, публічно страчували.

У Північній Кореї зробили пропаганду менш явною, щоб підкреслити роль партії Фото: KCNA

Нагадаємо, у Північній Кореї відкрився курорт Вонсан-Кальма, де, як передбачалося, відпочиватимуть російські туристи. Але їх виявилося занадто мало, тож, щоб вразити російську делегацію, туди зігнали місцевих жителів.

Раніше Фокус писав про курорт Вонсан-Кальма. Перш, ніж його привели до ладу і відкрили для туристів, його вподобали безхатченки, існування яких у Північній Кореї заперечується. Тож розкішний курорт довгий час мав буквально погано пахнучу репутацію.