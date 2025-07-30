В США произошел мощный взрыв на заводе: что известно (видео)

Три человека пропали без вести, пожарные боролись с огнем несколько часов. Взорвался завод по производству древесных гранул.

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Взрыв произошел на заводе Horizon Biofuels в городе Фримонт, штат Небраска. Причины неизвестны, сообщает телеканал 3 News Now.

Взрыв на заводе в Небраске

Мэр Фримонта Джои Спеллерберг сообщил, что в разрушенном здании остаются три человека и их судьба неизвестна.

"Мы работаем с патрульной службой штата, а также со штатом Небраска и другими группами, чтобы оценить состояние здания и его конструкцию и определить, через какое место мы сможем попасть внутрь", — сказал Спеллерберг.

Начальник пожарной охраны города Фримонт Тодд Бернт сообщил, что по прибытии спасатели столкнулись с "густым дымом и сильным огнем". Обломки завода все еще тлеют, так что спасатели попасть внутрь не могут. И, скорей всего, не смогут попасть еще несколько дней.

Взрыв уничтожил завод

Фримонт, город с населением около 27 000 человек и шестой по величине в Небраске, расположен в 60 км от границы со штатам Омаха, где также слышали отголоски взрыва и даже видели столб дыма, поднимающийся от разрушенного завода.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ от взрыва газа обрушился целый подъезд в многоэтажке.

А в неделю назад возле Нижнего Новгорода взорвался поезд, который перевозил опасные химические вещества. При этом в РФ эту аварию скрыли и официальные СМИ о ней не сообщали.