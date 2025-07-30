У США стався потужний вибух на заводі: що відомо (відео)

Три людини зникли безвісти, пожежники боролися з вогнем кілька годин. Вибухнув завод із виробництва деревних гранул.

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Вибух стався на заводі Horizon Biofuels у місті Фрімонт, штат Небраска. Причини невідомі, повідомляє телеканал 3 News Now.

Вибух на заводі в Небрасці

Мер Фрімонта Джої Спеллерберг повідомив, що в зруйнованій будівлі залишаються троє людей, і їхня доля невідома.

"Ми працюємо з патрульною службою штату, а також зі штатом Небраска та іншими групами, щоб оцінити стан будівлі та її конструкцію і визначити, через яке місце ми зможемо потрапити всередину", — сказав Спеллерберг.

Начальник пожежної охорони міста Фрімонт Тодд Бернт повідомив, що після прибуття рятувальники зіткнулися з "густим димом і сильним вогнем". Уламки заводу все ще тліють, тож рятувальники потрапити всередину не можуть. І, скоріше за все, не зможуть потрапити ще кілька днів.

Вибух знищив завод

Фрімонт, місто з населенням близько 27 000 осіб і шосте за величиною в Небрасці, розташоване за 60 км від кордону зі штатом Омаха, де також чули відгомони вибуху і навіть бачили стовп диму, що піднімається від зруйнованого заводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ від вибуху газу обвалився цілий під'їзд у багатоповерхівці.

А тиждень тому біля Нижнього Новгорода вибухнув поїзд, який перевозив небезпечні хімічні речовини. При цьому в РФ цю аварію приховали й офіційні ЗМІ про неї не повідомляли.