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У РФ вибухнув поїзд із небезпечною хімією: влада приховує загрозу біля міста-мільйонника, — ЗМІ

поїзд у РФ
Залізничний склад під Нижнім Новгородом | Фото: Соцсети

У Нижньогородській області Росії, в районі залізничного перегону між станціями Дзержинськ і Желніно, прогримів вибух потяга з цистернами. Інцидент стався приблизно за 40 км від Нижнього Новгорода, де проживає понад 1,2 млн осіб.

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Незважаючи на серйозність події, інформація про неї не публікується в місцевих ЗМІ, а регіональні пабліки обмежуються окремими фотографіями з місця аварії.

На знімках, що з'явилися в мережі, видно цистерни помаранчевого кольору, що, згідно з Європейською угодою про міжнародне перевезення небезпечних вантажів (ADR), вказує на перевезення небезпечної хімії. Джерела в українських силових відомствах повідомили виданню "Телеграф", що поїзд перевозив хімікати для потреб російської оборонної промисловості.

"Переміщення таких небезпечних вантажів ми фіксуємо і відстежуємо. У Росії старе залізничне полотно, старий рухомий склад. Хіба мало, що могло статися", — повідомив співрозмовник видання, але відмовився коментувати причетність України до події.

Залізничний склад
карта Нижній Новгород

Влада замовчує інцидент

За свідченнями очевидців, на місце події прибула команда пожежників, причому більшість співробітників були в костюмах хімічного захисту, що підтверджує небезпеку вантажу. Однак жодних офіційних повідомлень про можливу загрозу для місцевих жителів з боку влади не було.

Цікавою виглядає публікація на місцевому новинному ресурсі, зроблена вранці того самого дня: у ній ідеться про те, що "більшість нижегородців вважає за краще подорожувати поїздом".

Також слід зазначити, що в ніч на 19 липня в Ростовській області внаслідок масованої атаки дронів було пошкоджено лінії електропередачі на перегоні Лиха — Замчалово. Як повідомили у пресслужбі Жовтневої залізниці РФ, уламки дронів порушили електропостачання на станції Лиха, що призвело до зупинки пасажирських і вантажних потягів. На тлі події затримуються щонайменше чотири поїзди, що прямують до Санкт-Петербурга, при цьому затримки сягають 15 годин.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що росіяни активізувалися в плані посилення логістики Маріуполя на військові потреби. Зокрема на залізничний вокзал надійшли нові вантажні вагони, імовірно, з імпортною зброєю.