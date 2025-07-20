У РФ вибухнув поїзд із небезпечною хімією: влада приховує загрозу біля міста-мільйонника, — ЗМІ

У Нижньогородській області Росії, в районі залізничного перегону між станціями Дзержинськ і Желніно, прогримів вибух потяга з цистернами. Інцидент стався приблизно за 40 км від Нижнього Новгорода, де проживає понад 1,2 млн осіб.

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Незважаючи на серйозність події, інформація про неї не публікується в місцевих ЗМІ, а регіональні пабліки обмежуються окремими фотографіями з місця аварії.

На знімках, що з'явилися в мережі, видно цистерни помаранчевого кольору, що, згідно з Європейською угодою про міжнародне перевезення небезпечних вантажів (ADR), вказує на перевезення небезпечної хімії. Джерела в українських силових відомствах повідомили виданню "Телеграф", що поїзд перевозив хімікати для потреб російської оборонної промисловості.

"Переміщення таких небезпечних вантажів ми фіксуємо і відстежуємо. У Росії старе залізничне полотно, старий рухомий склад. Хіба мало, що могло статися", — повідомив співрозмовник видання, але відмовився коментувати причетність України до події.

Влада замовчує інцидент

За свідченнями очевидців, на місце події прибула команда пожежників, причому більшість співробітників були в костюмах хімічного захисту, що підтверджує небезпеку вантажу. Однак жодних офіційних повідомлень про можливу загрозу для місцевих жителів з боку влади не було.

Цікавою виглядає публікація на місцевому новинному ресурсі, зроблена вранці того самого дня: у ній ідеться про те, що "більшість нижегородців вважає за краще подорожувати поїздом".

Також слід зазначити, що в ніч на 19 липня в Ростовській області внаслідок масованої атаки дронів було пошкоджено лінії електропередачі на перегоні Лиха — Замчалово. Як повідомили у пресслужбі Жовтневої залізниці РФ, уламки дронів порушили електропостачання на станції Лиха, що призвело до зупинки пасажирських і вантажних потягів. На тлі події затримуються щонайменше чотири поїзди, що прямують до Санкт-Петербурга, при цьому затримки сягають 15 годин.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що росіяни активізувалися в плані посилення логістики Маріуполя на військові потреби. Зокрема на залізничний вокзал надійшли нові вантажні вагони, імовірно, з імпортною зброєю.