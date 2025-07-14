Зберігають на території колишнього рибкомбінату: ЗС РФ таємно звозять БК до Маріуполя

Російські окупанти активізувалися для посилення логістики Маріуполя на військові потреби. Вони активно розширюють дорогу та поповнюють кількість вантажних вагонів.

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Центр вивчення окупації та Маріупольська міська рада пишуть, що на залізничному вокзалі та в порту з'явилися відповідні ознаки.

Зокрема на залізничний вокзал надійшли нові вантажні вагони і, найімовірніше, не порожні, а з імпортною зброєю.

"Розвантажене поки що зберігають на території колишнього рибкомбінату, де у росіян ще одна база", — ідеться в повідомленні.

Кількість вантажних вагонів у Маріуполі помітно зросла Фото: Андрющенко Time

Що стосується порту Маріуполя, то очевидці помітили судно, яке теж могло доставити боєкомплект. Крім цього, окупанти почали розчищати фарватер для проходу суден великого дедвейту.

Окупанти готують порт Маріуполя до прийому великовантажів Фото: Андрющенко Time

Активізувалося й будівництво шляхопроводів. Наразі росіяни на окупованій території розширюють до чотирьох смуг ділянку траси Маріуполь — Мелітополь протяжністю понад 30 км, що проходить в обхід Маріуполя та Мангуша. Вона закінчується на кордоні так званої "ДНР" і Запорізької області.

Цю дорогу окупанти називають частиною федеральної траси Р-280 "новоросія".

Тим часом партизани пошкодили логістику росіян на новій ділянці залізниці Волноваха — Маріуполь, яку побудували окупанти: сюди ЗС РФ перекидали техніку і боєприпаси безпосередньо на лінію фронту, оминаючи Кримський міст.

Вони підпалили релейну шафу.

27 травня активісти руху "АТЕШ" розповіли про успішну диверсію на залізниці в Тульській області Росії, через що росіянам було ускладнено постачання зброї.

Нагадаємо, окупанти розбирають зруйновані будівлі в Бахмуті та вивозять цеглу вглиб окупованої території.