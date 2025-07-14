Для відновлення Маріуполя: окупанти розбирають Бахмут на цеглу і вивозять фурами

Знищений російськими військами Бахмут зазнав нового випробування: зруйновані будівлі та будинки в місті та прилеглих селах розбирають на цеглу і вивозять фурами.

Related video

Зокрема, цеглу везуть на тимчасово окуповані території, зокрема до Маріуполя для "відновлення об'єктів соціальної інфраструктури", повідомляє Telegram-канал "Желтая лента".

"Судячи з айдентіки на машинах, оператором цієї схеми є бєлгородський "Трансюжстрой" (будівельна компанія)", — ідеться в публікації.

У мерії Маріуполя нагадують, що російські окупанти на захоплених територіях займаються крадіжками.

"Так само було з Маріуполем. Техніку та обладнання вивозили в Донецьк і в невідомому напрямку. Усе з метою наживи та реалізації корупційних схем, щоб заробити на горі людей", — підкреслили в міськраді.

Битва за Бахмут тривала із серпня 2022 року до травня 2023-го, коли російські окупанти заявили про повне захоплення міста. Україна підтвердила його окупацію тільки в грудні 2023 року.

Під час запеклих бойових дій Бахмут було зруйновано практично повністю, у ньому не залишилося жодної цілої будівлі.

Раніше Фокус писав, що у квітні минулого року російські окупанти виставили на продаж "Артемівське шампанське", яке вони викрали під час розграбування Артемівського заводу шампанських вин під час боїв за Бахмут у Донецькій області.

Пляшку ігристого вина вони оцінили в 30 тисяч рублів (11,666 грн).

Ми також розповідали, що в Ростові дітям подарували макет знищеного Бахмута.