Для восстановления Мариуполя: оккупанты разбирают Бахмут на кирпичи и вывозят фурами

Уничтоженный российскими войсками Бахмут подвергся новому испытанию: разрушенные здания и дома в городе и прилегающих селах разбирают на кирпичи и вывозят фурами.

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В частности, кирпичи везут на временно оккупированные территории, в том числе в Мариуполь для "восстановления объектов социальной инфраструктуры", сообщает Telegram-канал "Желтая лента".

"Судя по айдентике на машинах, оператором этой схемы является белгородский "Трансюжстрой" (строительная компания)", – говорится в публикации.

В мэрии Мариуполя напоминают, что российские оккупанты на захваченных территориях занимаются воровством.

"Так же было с Мариуполем. Технику и оборудование вывозили в Донецк и в неизвестном направлении. Все с целью наживы и реализации коррупционных схем, чтобы заработать на горе людей", – подчеркнули в горсовете.

Битва за Бахмут продолжалась с августа 2022 года по май 2023-го, когда российские оккупанты заявили о полном захвате города. Украина подтвердила его оккупацию только в декабре 2023 года.

В ходе ожесточенных боевых действий Бахмут был разрушен практически полностью, в нем не осталось ни одного целого здания.

Ранее Фокус писал, что в апреле прошлого года российские оккупанты выставили на продажу "Артемовское шампанское", которое они похитили во время разграбления Артемовского завода шампанских вин во время боев за Бахмут в Донецкой области.

Бутылку игристого вина они оценили в 30 тысяч рублей (11,666 грн).

Мы также рассказывали, что в Ростове детям подарили макет уничтоженного Бахмута.