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Военный Фокус Российско-украинская война

Хранят на территории бывшего рыбкомбината: ВС РФ тайно свозят БК в Мариуполь

Мариуполь – Мелитополь, строительство трассы, расширение дороги, Мариуполь логистика
Оккупанты расширяют участок дороги Мариуполь – Мелитополь | Фото: Андрющенко Time

Российские оккупанты активизировались для усиления логистики Мариуполя на военные нужды. Они активно расширяют дорогу и пополняют количество грузовых вагонов.

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Центр изучения оккупации и Мариупольский городской совет пишут, что на железнодорожном вокзале и в порту появились соответствующие признаки.

В частности на ж/д вокзал поступили новые грузовые вагоны и, скорее всего, не пустые, а с импортным оружием.

"Разгруженное пока хранят на территории бывшего рыбкомбината, где у россиян еще одна база", – говорится в сообщении.

Мариуполь, вагоны
Количество грузовых вагонов в Мариуполе заметно возросло
Фото: Андрющенко Time

Что касается порта Мариуполя, то очевидцы заметили судно, которое тоже могло доставить боекомплект. Кроме этого, оккупанты начали расчищать фарватер для прохода судов большого дедвейта.

порт мариуполь
Оккупанты готовят порт Мариуополя к приему большегрузов
Фото: Андрющенко Time

Активизировалось и строительство путепроводов. Сейчас россияне на оккупированной территории расширяют до четырех полос участок трассы Мариуполь – Мелитополь протяженностью более 30 км, который проходит в обход Мариуполя и Мангуша. Он заканчивается на границе так называемой "ДНР" и Запорожской области.

Эту дорогу оккупанты называют частью федеральной трассы Р-280 "новороссия".

Тем временем партизаны повредили логистику россиян на новом участке железной дороги Волноваха — Мариуполь, который построили оккупанты: сюда ВС РФ перебрасывали технику и боеприпасы непосредственно на линию фронта, обходя Крымский мост.

Они подожгли релейный шкаф.

27 мая активисты движения "АТЕШ" рассказали об успешной диверсии на железной дороге в Тульской области России, из-за чего россиянам были затруднены поставки оружия.

Напомним, оккупанты разбирают разрушенные здания в Бахмуте и вывозят кирпичи вглубь оккупированной территории.