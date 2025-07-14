Хранят на территории бывшего рыбкомбината: ВС РФ тайно свозят БК в Мариуполь

Российские оккупанты активизировались для усиления логистики Мариуполя на военные нужды. Они активно расширяют дорогу и пополняют количество грузовых вагонов.

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Центр изучения оккупации и Мариупольский городской совет пишут, что на железнодорожном вокзале и в порту появились соответствующие признаки.

В частности на ж/д вокзал поступили новые грузовые вагоны и, скорее всего, не пустые, а с импортным оружием.

"Разгруженное пока хранят на территории бывшего рыбкомбината, где у россиян еще одна база", – говорится в сообщении.

Количество грузовых вагонов в Мариуполе заметно возросло Фото: Андрющенко Time

Что касается порта Мариуполя, то очевидцы заметили судно, которое тоже могло доставить боекомплект. Кроме этого, оккупанты начали расчищать фарватер для прохода судов большого дедвейта.

Оккупанты готовят порт Мариуополя к приему большегрузов Фото: Андрющенко Time

Активизировалось и строительство путепроводов. Сейчас россияне на оккупированной территории расширяют до четырех полос участок трассы Мариуполь – Мелитополь протяженностью более 30 км, который проходит в обход Мариуполя и Мангуша. Он заканчивается на границе так называемой "ДНР" и Запорожской области.

Эту дорогу оккупанты называют частью федеральной трассы Р-280 "новороссия".

Тем временем партизаны повредили логистику россиян на новом участке железной дороги Волноваха — Мариуполь, который построили оккупанты: сюда ВС РФ перебрасывали технику и боеприпасы непосредственно на линию фронта, обходя Крымский мост.

Они подожгли релейный шкаф.

27 мая активисты движения "АТЕШ" рассказали об успешной диверсии на железной дороге в Тульской области России, из-за чего россиянам были затруднены поставки оружия.

Напомним, оккупанты разбирают разрушенные здания в Бахмуте и вывозят кирпичи вглубь оккупированной территории.