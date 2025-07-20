В РФ взорвался поезд с опасной химией: власти скрывают угрозу возле города-миллионника, — СМИ

В Нижегородской области России, в районе железнодорожного перегона между станциями Дзержинск и Желнино, прогремел взрыв состава с цистернами. Инцидент произошел примерно в 40 км от Нижнего Новгорода, где проживает более 1,2 млн человек.

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Несмотря на серьезность происшествия, информация о нем не публикуется в местных СМИ, а региональные паблики ограничиваются отдельными фотографиями с места аварии.

На снимках, появившихся в сети, видны цистерны оранжевого цвета, что, согласно Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов (ADR), указывает на перевозку опасной химии. Источники в украинских силовых ведомствах сообщили изданию «Телеграф», что поезд перевозил химикаты для нужд российской оборонной промышленности.

“Перемещения таких опасных грузов мы фиксируем и отслеживаем. В России старое ЖД-полотно, старый подвижной состав. Мало ли, что могло произойти”, — сообщил собеседник издания, но отказался комментировать причастность Украины к происшествию.

Власти замалчивают инцидент

По свидетельствам очевидцев, на место происшествия прибыла команда пожарных, причем большинство сотрудников были в костюмах химической защиты, что подтверждает опасность груза. Однако никаких официальных сообщений о возможной угрозе для местных жителей со стороны властей не последовало.

Любопытной выглядит публикация на местном новостном ресурсе, сделанная утром того же дня: в ней говорится, что «большинство нижегородцев предпочитает путешествовать поездом».

Также следует отметить, что в ночь на 19 июля в Ростовской области в результате массированной атаки беспилотников были повреждены линии электропередачи на перегоне Лихая — Замчалово. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги РФ, обломки дронов нарушили электроснабжение на станции Лихая, что привело к остановке пассажирских и грузовых составов. На фоне происшествия задерживаются как минимум четыре поезда, следующих в Санкт-Петербург, при этом задержки достигают 15 часов.

Напомним, 14 июля стало известно россияне активизировались в плане усиления логистики Мариуполя на военные нужды. В частности на железнодорожный вокзал поступили новые грузовые вагоны, предположительно, с импортным оружием.