Гробница Дракулы найдена в Италии: после 500 лет обнаружили могилу кровавого князя Влада Цепеша

В часовне старинной церкви в Неаполе археологи наткнулись на мраморную гробницу с подписью "Blad" и шлемом с головой дракона. Ученые считают, что это могила Влада III, известного как прототип Дракулы.

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По данным Radar Online, в Италии после нескольких веков поисков, вероятно, удалось найти могилу Влада Цепеша — румынского князя XV века, который вошел в историю как жестокий воин и стал вдохновением для легенды о графе Дракуле.

Гробницу обнаружили в крипте часовни Турболо, входящей в комплекс Санта-Мария-ла-Нова в Неаполе. Археологи обратили внимание на изысканную мраморную плиту с надписью "Blad", которая может быть искаженной формой имени "Vlad" и упоминанием о Балканах — регионе, где правил Цепеш.

Рядом с надгробием найден рыцарский шлем с изображением драконьей головы — символа, который ассоциируют с прозвищем "Дракула", что означает "сын дракона". Исследователи убеждены, что эти артефакты могут свидетельствовать о месте захоронения легендарного князя.

Влад III, известный как Влад Цепеш, получил свое прозвище за жуткую практику — он приказывал сажать пленных на колья после боя, чтобы запугать врагов. В исторических источниках указано, что его казнили в 1476 году, однако точное место захоронения долгое время оставалось загадкой.

Образ Цепеша вдохновил ирландского писателя Брэма Стокера на создание культового персонажа графа Дракулы. С тех пор имя воеводы обросло мифами, а его могилу искали историки, археологи и энтузиасты со всего мира.

Сейчас итальянские специалисты готовятся к дальнейшим исследованиям находки, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о принадлежности гробницы к Владу III. Если эта информация подтвердится — это станет археологической сенсацией мирового уровня.

Как сообщал Фокус, граф Дракула придерживался растительной диеты.

Исторический прототип "вампира" графа Дракулы плакал кровавыми слезами.